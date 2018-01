Trøndersk skuespiller vant svensk pris for beste kvinnelige hovedrolle i «Sameblod»

På denne metrobusstasjonen må du gå 800 meter for å få kjøpt en bussbillett kontant

Saken oppdateres.

«Sameblod» har tidligere vunnet flere priser, blant annet under filmfestivalene i Venezia og Seattle. På Guldbaggegallaen i Stockholm mandag kveld fikk «Sameblod» pris for beste manus, og Sparrok fikk pris for beste kvinnelige hovedrolle.

«Sameblod» ble også vinner av den nyopprettede publikumsprisen. Filmen vant også pris for beste klipp.

LES OGSÅ: - Føler meg som en sirkushest når jeg blir bedt om å joike

Sparrok som spiller hovedrollen i den kritikerrroste svenske spillefilmen «Sameblod» har fått en rekke priser verden over. Den ble blant annet kåret til Nordens beste film under «Göteborg International Film Festival».

Kveldens store vinner

«Sameblod» ble da også kveldens store vinner. Det ble også «The Nile Hilton incident», som ble kåret til beste film. Fares Fares i samme film fikk pris for beste mannlige hovedrolle. «The Nile incident» vant også i tre andre kategorier.

LES OGSÅ: «Sameblod» vant publikumspris

Pris for beste regi gikk til Rubens Östlund for «The square». «The square» var, sammen med «Borg», forhåndsfavoritter. «The square» har blitt hedret på internasjonale filmfestivaler og var Sveriges Oscar-bidrag. «Borg» var nominert til ti priser, men fikk bare to.

Regissør Stig Björkman ble æret med Hedersguldbaggen.

Siden starten i 1964 har det blitt delt ut over 500 Guldbaggar. Guldbaggen, som er det svenske navnet på den metallglinsende billearten gullbasse, veier rundt 1,2 kilo og er laget av kopper med ekte gull på overflaten.