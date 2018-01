Tvangsevakueringen, tolken og venstresida

Snø og is på tak og fortau der du bor? Dette ansvaret har gårdeier

Den blåblå regjeringen fikk fornyet tillit etter valget i høst, og Arbeiderpartiet gikk på et solid valgnederlag.

Samtidig vokste SV og Rødt og nå inviterer forumet Trondheims venstreside til et vorspiel foran Trondheimskonferansen som starter fredag. Planen er å diskutere hvordan fagbevegelsen og partiene til venstre for Ap kan vinne støtte hos grupper man ikke når i dag.

Valgforsker Anders Todal Jenssen skal analysere årets valg og det blir panelsamtale med Snorre Valen, nestleder i SV, Joachim Espe, leder Rørleggernes Fagforeninger og faglig aktivist i Rødt, Siv Kjøllmoen, faglig leder i SV og rådgiver i Fagforbundet og Ragna Vorkinnslien, bystyremedlem for Rødt Trondheim. Ordstyrer er Klassekampen-journalist Jo Skårderud og møtet foregår på Kulturtorget i hovedbiblioteket torsdag fra klokken 18.00.

«Den brente jords taktikk»

Samtidig, i Litteraturhusets lokaler like ved, tar Inger Selven Watts for seg en av de grusomste krigshandlingene i Norge under andre verdenskrig.

I september åpnet minnesmerket «En stein for å minnes» på Stavne kirkegård. Flere pårørende til de om lag 33 tvangsevakuerte finnmarkingene som døde i Trondheim i 1944/45 var til stede.

«Den brente jords taktikk» ble tatt i bruk av de tyske styrkene i et forsøk på å stoppe de framrykkende sovjetiske soldatene. Folket i nord måtte bort, hjemmene deres ble satt i brann og befolkningen tvunget om bord i båter som skulle føre dem sørover.

I boka «De kom til oss: Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms» (2016) forteller forfatter Inger Selven Watts blant annet om familien Persen fra Porsanger som ble tvunget til å forlate sin dødssyke ettåring i Trondheim høsten 1944.

– Mamma var på sitt siste besøk hos Lilly, og da sa hun for første gang «mamma», fortalte Lillys bror, Asle Persen fra Vadsø, under åpningen av minnesmerket.

Kunstner Sissel Mutale Bergh sto for utformingen av minnesmerket, hvor 12 kommuner i Finnmark og Nord-Troms bidro med til sammen 30 steiner. Steinene ble fraktet sørover med Hurtigruta fra de ulike havnene langs Finnmarkskysten. Teksten på minnesmerket er på norsk, kvensk og samisk.

Foredraget begynner på Sellanraa i Litteraturhuset klokken 18.00

Tolken

I Rådhussalen i samme hus skal forfatterne Simen Sætre og Qais Wahidi snakke om boka «Tolken – En afghaners beretning om en muldvarp i Det norske forsvaret», som kom i fjor høst.

Qais Wahidi er fra Afghanistan og jobbet som tolk for norske soldater i Afghanistan før han kom til Norge. I boka fortelles historien om hans reise fra å være en landsbygutt til å bli tolk for norske styrker i Afghanistan, og til slutt krigsveteran i Norge.

«Qais’ historie blir altså ført i pennen av medforfatter Simen Sætre. Etter hvert som Qais’ fortelling skrider frem, trer Simen selv inn i bokas narrativ. Han vil ha med alternative stemmer, og han begynner å oppsøke norske offiserer, afghanske tolker, og andre som jobbet med Qais i Afghanistan. Det er et effektivt grep som gjør bokas fortelling mer balansert, og adskillig mer spennende», skrev Anne Stenersen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), i en anmeldelse i Aftenposten i høst.

Moa Nyamwathi Lønning har skrevet en doktorgradsavhandling om enslige mindreårige som er alene på flukt fra Afghanistan, og vil ta et akademisk perspektiv på problematikken. Publikum får også oppleve bilder fra den afghanske kunstneren Ali Hosseini Hazara.

Møtet begynner i Rådhussalen i hovedbiblioteket klokken 19.00.