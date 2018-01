Dette er landets fjerde beste kokkeelever

Uklar situasjon for de bortførte barna

Saken oppdateres.

Nå er årets Tine Matcup, en nasjonal kokkekonkurranse for videregåendeelever på kokk- og servitørlinja, overstått og vinneren ble Nannestad videregående skole. Av 70 påmeldte kom seks skolelag kom til finalen.

Laget «Girl Power» fra Strinda Videregående skole kom på fjerdeplass, men servitør Sunniva A. Mathisen fikk en individuell førsteplass for beste ostetallerken.

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle vinne osteprisen, så det var utrolig gøy, sier Mathisen som synes det var litt kjipt å komme på fjerdeplass med resten av gruppa.

Det ble en lang dag for Sunniva A. Mathisen, Sigurd Blomsøy og Emilie Staven, under finalen i Stavanger. Dagen startet klokken seks og varte helt til klokken tre på ettermiddagen da de siste vurderingene fra dommerne ble avgitt.

– Det er ikke helt topp å ikke vinne, men sånn er det, sier Blomsøy.

– Det har vært en lang prosess fram mot finalen, så nå er det godt å være ferdig, sier Staven.

Til tross for en lang og slitsom dag og fjerdeplass, var elevene i godt humør da resultatet ble klart. Og dessuten glade for at de kom til finalen.

Tøff konkurranse

Det var tre dommere som bedømte smak, tre dommere som bedømte hygiene, tid og presentasjon og to dommere som vurderte servitørens ostetallerken. Servitørene i konkurransen fikk en egen teoretisk oppgave om ost og måtte legge opp et ostefat.

– De var helt utslitte da dagen var ferdig, sier Geir-Rune Larsen, lærer på kokk- og servitørlinja.

Læreren var til stede under hele konkurransen og fulgte med på alt som foregikk. Han sier det var mange dyktige elever og han var veldig usikker på hvem som gjorde det best.

– Jeg har aldri kunnet forutse hvem som skulle vinne, selv om jeg har vært med tre andre Strinda-lag som har vunnet tidligere, sier han.

Elevene leverte alt på tiden og det eneste Larsen synes kunne vært bedre, var forretten.

– Torskeruladen var litt løs, så det kan være den som gjorde at vi ikke vant, sier Geir-Rune Larsen.

– Det var veldig tøff konkurranse, sier Staven.

Kokkegruppa var enig i at forretten kunne vært bedre og gikk ut av finalen mellomfornøyde med resultatet.

