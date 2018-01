- Jeg fikk hjernerystelse og sleit litt i noen dager

Uklar situasjon for de bortførte barna

Namdalsbedrift kjøper rederi for 114 millioner kroner

Reitan kjøper kunst for 4,5 millioner kroner fra Rema

Tid for å rydde? Begynn med kjøleskapet

Spania sjokkerte verdensmesteren – klare for EM-finale

Det finnes dem som kaller huset deres i Meråker for et kråkeslott.

Derfor har Olympiatoppen fått pusset opp et tostjerners hotell i OL-landsbyen

Martha (85): - Vi trodde mor var syk, men i all hemmelighet fødte hun et barn

Derfor har Olympiatoppen fått pusset opp et tostjerners hotell i OL-landsbyen

Saken oppdateres.

Det var to forslåtte trøndere som våknet i fjerde episode av NRKs realitysuksess: Steffen Iversen med kuttet over øyet fortsatt veldig synlig, og Rolf Falk-Larssen med blåmerker og et bristet ribbein.

Etter tre øvelser i fokus og strategi, ble det klart at Falk-Larssen måtte ut i nok en natt-test. Det endte med tap mot snowboarder Andreas Ygre Wiig og hjemreise fra Portugal for Trøndelags tidligere skøytekjempe.

Dette er deltakerne i årets «Mesternes Mester» Kurt Asle Arvesen (42), sykling Isabel Blanco (38), håndball Rolf Falk-Larssen (57), skøyter Solveig Gulbrandsen (36), fotball Gro Hammerseng-Edin (37), håndball Lena Boysen Hillestad (48), hundekjøring Steffen Iversen (40), fotball Espen Jansen (49), turn Bjørg Eva Jensen (57), skøyter og sykling Andreas Ygre Wiig (36), snøbrett

- Det var spennende, men veldig greit at det var min tur til å gå ut. Jeg er ikke akkurat noen racer på disse lyskjeglene, sier Rolf Falk-Larssen til Adresseavisen.

Fryktede armbrøstegenskaper

I første reaksjonsøvelse, hvor man skulle gå frem, tilbake, legge seg ned eller stå stille på signal, røyk Falk-Larssen tidlig. I den andre øvelsen, hvor man skulle telle, legge sammen og så trekke fra frukter, var han én av tre som ikke fullførte.

- Jeg trodde alle tallene skulle legges sammen, forklarer han.

I siste øvelse, hvor deltakerne ble testet i kunnskap om hverandre, gikk de andre for å få ut trondhjemmeren som lå nederst på poenglista.

- Det var artig at de var litt redde for at jeg skulle havne nest nederst, og dermed få velge i nattesten, sier Falk-Larssen, som i andre episode viste seg som en skarpskytter med armbrøst da han slo ut Bjørg Eva Jensen.

- Steffen er et unikum

Falk-Larssen har tidligere skrytt Steffen Iversen opp i skyene, og den tidligere spisskjempens innsats i fredagens episode kaller frem nok en hyllest fra romkameraten.

- Han er et unikum på disse tingene. Måten han behandlet fruktoppgaven på var genial. Han så på fruktene som lag i en basketballkamp, og tenkte resultat da han telte. Steffen viser seg som en strateg.

Iversen selv sier at han fortsatt sleit med hodeskaden han pådro seg noen dager tidligere. Etter å ha truffet bunnen av bassenget i et militærstup, måtte han sy flere sting.

- Jeg fikk hjernerystelse, og sleit litt i noen dager etter det. Denne hjernerystelsen var litt lettere enn de knallharde jeg har hatt før, men jeg var fortsatt litt ør og svimmel, og ikke akkurat i kjempeslag, sier han til Adresseavisen.

Hyttenaboer i 20 år

Iversen takker vinnerinstinktet for at han kom så sterkt tilbake. I tredje episode imponerte han stort ved å ta seg helt ut bak sykkelstyret, og i den fjerde vant han sammenlagt.

- Jeg liker ikke å tape, vet du, og kunne ikke gi meg. Syklingen var brutal. Jeg har sett på «Mesternes mester» før, og da har det ikke vært så mye oppover, men denne gangen gikk det bare oppover. Det var skikkelig tungt.

Under oppholdet i Portugal delte han rom med Falk-Larssen og syklist Kurt Asle Arvesen.

- Det var selvfølgelig kjipt at Rolf skulle ryke ut. Vi har vært hyttenaboer på Oppdal i 20 år, nesten uten å kjenne hverandre, så det har vært kjempemorsomt å bli kjent med ham på en ordentlig måte.

Kjendis på Leos lekeland

Mens Steffen Iversen fortsatt kan se seg selv på tv-skjermen fremover, er det nå over for Rolf Falk-Larssen.

- Den største opplevelsen var å bli kjent med de fantastiske menneskene. Det var interessant å se hvor like ungdoms- og idrettsliv vi har hatt. Vi er en yrkesgruppe som har få seminar og møter etter jobben, fordi vi innhentes av kroppene våre når vi blir pensjonister. Jeg har knyttet bånd med mange av de andre, og skal også ha prosjekter med noen av dem fremover, sier Falk-Larssen, uten å ville røpe noe mer om hva som ligger i det.

LES OGSÅ: - Jeg fikk bildet av skilpadda og kaninen i hodet i mitt

- Ellers var det artig å kjenne på dette med å konkurrere igjen. Jeg så fort at det hadde gått noen år siden kroppen var rask, men jeg hevdet meg bra i noen øvelser.

En konsekvens av å ha vært med på en av NRKs største suksesser, er at stadig yngre folk drar kjensel på den tidligere skøyteløperen.

- Jeg var på Leos lekeland med barnebarna, og fikk masse oppmerksomhet fra de andre ungene som var der. I arbeidssammenheng var jeg ute i Bjugn og møtte Bjugn skøyteklubb. Overraskende mange av de unge hadde ikke noe forhold til min skøytekarriere, men de ville ta selfies fordi de hadde sett meg på NRK.

De tre første episodene har i gjennomsnitt hatt rundt én million seere når de har blitt vist på tv. Med streaming i ettertid er seersnittet på rundt 1,3 millioner, opplyser NRK Analyse. Programmet er også et av dem som når ut til flest seere i alderen 10 til 19.

LES OGSÅ: Steffen Iversen vraket Sir Alex etter telefonmøte på Royal Garden

- Foreldrene til barna har hatt store opplevelser sammen med utøverne. Det snakkes mye om det. Et felles samlingspunkt. Du får den kjendisbiten på de yngste som ikke har noe forhold til utøverne da de var på topp. Serien blir et samlingspunkt for familien. Foreldregenerasjonen har hatt store opplevelser med utøverne, og de er nok interessert i å se hvordan det har gått med den enkelte, mener Falk-Larssen.

Trener-Steffen vil møte Rosenborg

Også Steffen Iversen trekker frem møtet med de andre som det beste med oppholdet.

- Det var fantastisk å få høre om deres måte å bli god på. Jeg kjente igjen veldig mye av det, samtidig som en del var ulikt.

I disse dager er den tidligere Rosenborg-kjempen tilbake i Trondheim. Siden begynnelsen av desember har han vært hovedtrener for fjerdedivisjonsklubben Trygg/Lade.

- Hittil har vi bare hatt treninger, men på lørdag har vi treningskamp mot Støren, sier Iversen, som har store mål for bydelslaget.

- Ambisjonen er å rykke opp til tredjedivisjon. I tillegg har vi kvalik i cupen, og mitt mål er at vi skal komme oss så langt at vi kan møte Ranheim eller Rosenborg.