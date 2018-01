Smykkekunstens rockestjerne stiller ut i Trondheim

Ann Kristin bygde sitt eget hus for under 100 000 kroner

Det er svært få norske kunstnere, utenom Edvard Munch, som er kjøpt inn av så mange internasjonale museumssamlinger som Tone Vigeland, ifølge Åshild Adsen, direktør ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (NKIM) i Trondheim. Vigelands smykker og skulpturer er å se i museer over hele verden som MoMA og The Met i New York, V & A i London, og Nasjonalmuseet i Tokyo, for å nevne noen.

Mer kjent enn grandonkelen

- Hun er nok den Vigeland som er mest kjent utenfor Norge, mens grandonkelen Gustav Vigeland, er mest kjent her til lands. I dag var det en dame innom her som fortalte at hun samler på smykkene hennes og kaller seg for Tone Vigeland-groupie. Folk følger henne overalt og kjøper det man kommer over. Hun er smykkekunstens rockestjerne, sier Åshild Adsen og tilføyer at Kunstindustrimuseet blir 125 år i år. Nå åpner jubileumsåret med Vigelands retrospektive utstilling.

80-års jubileum

Tone Vigeland selv fyller 80 år i august og hevder at dette blir hennes siste utstilling. Hun er fremdeles aktiv, og har de siste årene hovedsakelig laget vegginstallasjoner og fritthengende skulpturer.

- Hvordan er det å se igjen smykkene sine her?

- Hehe, når jeg ser en sånn utstilling er jeg mest opptatt av hvordan smykkene mine ligger. At de ligger riktig, sier Vigeland smilende.

– Men det er veldig hyggelig å få lov til å vise frem dette, og det er så flotte lokaler her og så mange trivelige folk, sier smykkekunstneren.

Bruker ikke smykker selv

- Hvorfor valgte du å bli smykkekunstner?

- Ja, jeg fatter det ikke, sier hun og humrer.

– Jeg bruker jo ikke smykker selv. Men jeg tror det kom av at jeg hadde så lyst til å lage noe hjemme, dette var jo før jeg begynte på Kunst og håndverksskolen. Jeg brukte ikke smykker da jeg var barn engang, men sånn var det og sånn ble det. Men jeg har jo hatt veldig stor glede av å lage smykker og på den tiden var det nok litt utradisjonelt, sier Vigeland.

Smykkesamler

Tidligere direktør ved NKIM, Jan-Lauritz Opstad, har fulgt Tone Vigelands karriere helt fra starten. Han har kjøpt inn en rekke av hennes arbeider til museets samling i Trondheim. I 2017 ble et stort antall av Tone Vigelands arbeider presentert ved Designmuseet i München. Flere av disse verkene kan nå sees ved Kunstindustrimuseet i Trondheim, i tillegg til museets egne.

- Vi har noen av hennes mest ikoniske verk her i Trondheim, og dette er den første separatutstillingen vi har med Tone Vigeland. Allerede som 17-åring designet hun det som ble kalt "øreslynge", smykker mange vil dra kjensel på. De er en del av Skandinavian design-smykkene som Vigeland laget da hun var en del av PLUS, brukskunstkollektivet i Fredrikstad på 1960-tallet, sier Adsen.

Fra smykker til skulpturer

For om lag 20 år siden avsluttet Vigeland sitt virke som smykkekunstner og valgte å konsentrere seg om å lage skulpturer isteden. I 2014 høstet hun strålende kritikker for sine verk i forbindelse med at var hun var festspillutstiller i Bergen.

- Vi har aldri vist frem noen av hennes skulpturer i Trondheim, så dette blir helt nytt for vårt publikum. I tillegg viser vi frem et bestillingsverk som vi håper blir permanent her ved Kunstindustrimuseet. Det er et verk som er skapt av Tone for vårt museum, forteller Adsen.

Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, 26.01-01.04.2018

