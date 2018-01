Mener skattefritak for kulturskolene er ulovlig statsstøtte

Mislykket evaluering, intern strid og «trønder-mafiaen». Her er seks grunner til at Ap-krisen fortsetter.

Saken oppdateres.

Det er EFTAs overvåkingsorgan ESA som har kommet til denne konklusjonen.

Organet mener norske kulturskoler, i likhet med flere andre kommunale og fylkeskommunale virksomheter og tjenester, har for store konkurransefordeler sammenlignet med private aktører. Fordelen oppstår fordi offentlig næring er fritatt for skatt og har garanti mot å gå konkurs.

ESA har foreløpig konkludert med at dette er ulovlig statsstøtte, skriver Norsk kulturskoleråd på sine hjemmesider.

Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd sier til nettstedet at utspillet er urovekkende, og at det i ytterste konsekvens kan være med på å rive ned den kommunale tjenesten kulturskole.

- Kunnskapsløshet

- Å betrakte det lovfestede skoletilbudet kulturskole i det samme perspektivet som ligger til grunn for næringsfokuset i ESA, mener vi er fundamentert på kunnskapsløshet og mangel på forståelse for det norske samfunnet, sier Christiansen.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), mener det er særdeles uheldig om en teoretisk forståelse av EU-retten bidrar til dyptgripende endringer i organisering og finansiering.

- I Norge er kulturskole en integrert del av våre kommunale tjenester, en viktig del av våre sentrale, lovpålagte velferdstjenester og en særdeles sentral del av vårt nasjonale kulturliv. Jeg vil både sterkt og innstendig oppfordre de ansvarlige statsrådene om å ikke gjøre vedtak som ødelegger det vi sammen har bygget opp over mange tiår, sier Rian.

Rapport ut på høring

ESA har som oppgave å overvåke at EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein overholder EØS-avtalen. De har bedt Norge om å gjennomføre tiltak for å få fjernet fordelene.

En arbeidsgruppe oppnevnt av regjeringen i 2016 har laget en rapport der de ser nærmere på blant annet konkurransevilkårene for private og offentlige aktører. Rapporten ble lagt ut på regjeringens nettsider i forrige uke og skal nå ut på høring, før regjeringen skal ta stilling til saken.

Arbeidsgruppa mener det er nødvendig med et regnskapsmessig skille mellom virksomheter for å etterleve EØS-avtalen, og at den økonomiske virksomheten som det offentlige driver kan pålegges skatteplikt. Flertallet i gruppa mener Konkurransetilsynet bør få oppgaven med å drifte et nasjonalt tilsyns- og håndhevelsesregime for å sikre etterlevelsen av EØS-avtalen på området.

ESA har eksistert siden 1992. De har sete i Brussel og ledes av et kollegium bestående av representanter fra Norge, Island og Liechtenstein.

