Inga Berit ble igjen valgt til førstekjempe i «Farmen Kjendis»

I onsdagens episode av «Farmen Kjendis» på TV2 var det igjen tid for førstekjempevalg.

Storbonde Stian «Staysman» Thorbjørnsen understreket at personen han valgte som førstekjempe, var en stor konkurrent som alltid jobber hardt.

- Jeg har masse respekt for deg, du kan så sykt mye. Du er helt sheriff på bondegård og er etter hvert blitt en veldig god venn, sa Thorbjørnsen til Inge Berit Lein - før han avslørte at valget falt på nettopp henne.

- Du må ta det som et komplement. Jeg tror du har en fair sjanse for å komme videre, sa han.

Var tydelig skuffet

Lein på sin side tok valget med fatning, men fortalte til kamera etterpå at hun var skuffet.

- Å bli valgt til førstekjempe i den siste uka før finaleuka er kjipt. Det er jo Pål og Frank som er de største konkurrentene hans. Jeg tar ikke komplementet innover meg i det hele tatt, sa hun.

- Shit happens, men jeg kommer tilbake, la hun til.

- Hønsa skal ut

Det er bare to uker siden Lein sist ble valgt til førstekjempe. Da kom hun videre etter at hun vant tidenes lengste tautrekking i tvekampen mot Johanne Thybo Hansen.

- Det er sykt mange som nå kommer til finalen uten å ha vært førstekjemper, sa Lein onsdag.

Martine Ek hagen og Maiken Wahlstrøm Nilssen var også misfornøyde. De mente Thorbjørnsen beskyttet de andre mannlige deltakerne.

- Det er trist at det ble Inga. Hun er den som står meg nærmest. Men hun er sterk, så jeg regner med at hun kommer tilbake, sa Ek Hagen.

- Hønsa skal ut. Det er slik han tenker, sa Wahlstrøm Nilsen.

Sykt stolt av bålet

Før førstekjempevalget var det sankthansfest på gården med besøk fra bygda. Storbonde Thorbjørnsen var tydelig nervøs for at festen ikke skulle stå til forventningene.

- Jeg innså at det er mitt ansvar at alle har det fint, så jeg ble brått nervøs. Det er første gangen jeg kjenner på presset med å være storbonde, sa Thorbjørnsen.

Sankthansbålet, derimot, det var han veldig fornøyd med.

- Jeg er så sykt stolt av det bålet. Det er det beste jeg har gjort her på Farmen.

- Kornsjøvannet smalt greit

Tross storbondens bekymringer ble festen svært vellykket, ifølge deltakerne som koste seg med mat, dansing til trekkspillmusikk og hjemmelaget «kornsjøvann».

- Jeg var så redd for at festen skulle bli døll. Jeg trengte ikke å bekymre meg. Det var veldig gøy, sa storbonden etterpå.

Samtidig satte ildvannet et visst preg på formen og arbeidsevnen dagen derpå.

- Jeg merker at det var fest i går, for å si det sånn. Kornsjøvannet smalt greit. Det var tungt å stå opp i dag. Samtidig er det litt sånn helt om natten, helt om dagen, så det er bare å jobbe, sa Thorbjørnsen, før han i neste tv-bilde lå strak ut på gulvet med skurekosten i hånda.

Gjemte unna mat

I del to av onsdagens episode fikk vi se hvordan Lein og Lene Elise Bergum aktivt planla å sabotere ukesoppdraget, og at de i tillegg gjemte unna mat til seg selv. Blant annet sukker og en spekeskinke som de kunne få bruk for under finaleuka.

Lein innrømte at det var en del av «spillet».

- Da jeg gikk inn i dette var målet mitt å holde meg under radaren og å bli godt likt av alle. Nå er spillet i gang. Målet er at jeg, Lene og Maiken kommer til finalen, sa Lein.

I 2004 sto beilerne i kø for 23-åringen Inga Berit Lein i serien «Jakten på kjærligheten»

- Pest og kolera

- Og så skal vi sørge for at ukesoppdraget ikke går igjennom, sa Bergum.

Lein fortalte også at hun hadde store kvaler i forhold til sitt valg av andrekjempe.

- Det er et valg mellom pest og kolera - det blir galt uansett. Jeg må stole på magefølelsen, sa hun.