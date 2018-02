M/S Bjørnvåg forlater Trondheim

Fornuftig at NTNU lager egen festival i stedet for Starmus

Mannskapet på M/S Bjørnvåg har vakt stor begeistring i Trondheim, men nå vil de vise Tromsø hva de har å by på.

- Tromsø er fantastisk nydelig og vi har lyst til å gi folkene som bor der opplevelsen av å spise på M/S Bjørnvåg, sier Eivind M. E. Austad, som er en del av mannskapet.

Skolestarter

En årsak til at de flytter bedriften nordover akkurat nå er at datteren hans skal begynne på skolen. Austad kommer fra Tromsø og vil gjerne at hun skal gå på skole i hjembyen. Samtidig understreker Austad at båten er laget for å seile opp og ned kysten, og at Tromsø har en spesiell plass i hjertet til restauranteieren.

På båten er ingen arbeidsdager like. Vinteren er spesielt utfordrende for restaurantdriften.

- Det kan være vanskelig når rør og lignende fryser, forteller Austad.

Fine dining på en personlig måte

Båten er sertifisert for totalt 57 mennesker. Ettersom det ikke er plass til så mange, jobber de hardt for at gjestene skal trives.

- Første gangen gjestene er hos oss skal det være veldig bra, men andre gangen skal det være enda bedre, for da kjenner vi dem, sier Austad.

I oppstarten brukte de hans mormors bryllupsbestikk i restauranten. Senere har de kjøpt det meste på antikvitetsbutikker for å gi restauranten et ekstra særpreg.

Mannskapet har blitt tatt godt vare på de fire årene de har vært i Trondheim.

- Trønderne har vært veldig gode kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

