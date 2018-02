Operasjonslederen tv-stjerne for en kveld

Mener NRK P3 er for snever og spiller for lite norsk musikk

Saken oppdateres.

- Gratulerer Norge, det er en fantastisk prestasjon dere har gjort, sa Ebbe Kimo da konkurransen var over – med smil om munn.

«Alle mot 1» er et høyst uhøytidelig underholdningsprogram med konkurranse i originale selskapsleker. Kimos motpart var tv-seerne, og de skulle denne lørdagskvelden blant annet tippe hvor mange av 216 egg som fortsatt var uknuste etter at et håndballag hadde kastet dem til hverandre, og hvor lang tid det tok før badekaret med programleder Selda Ekiz i, sank.

Skjerpet før start

Men før det hele startet så Kimo konsentrert og skjerpet ut, der han trippet fra side til side som en toppidrettsutøver før start.

I et forhåndsintervju med Adresseavisen uttalte han at han hadde analysert seg fram til et triks som skulle berge ham gjennom konkurransen. Dette trikset måtte være det å bruke magefølelsen ettersom han refererte til det flere ganger.

Dårlig presisjonsnivå

Eggkastingen var første oppgave, og allerede der viste Kimo dårlig presisjonsevne. Han mente at bare 79 egg ville være hele da kastingen var overstått, mens resultatet ble 154. Altså nesten dobbelt så mange som Kimo hadde beregnet seg fram til. Kimo kunne imidlertid trøste seg med at han i dette spørsmålet slo tv-seerne som svarte 74.

For av de til sammen sju oppgavene kom tv-seerne nærmere resultatet i flere enn Kimo.

«Hjelperne» sviktet

Operasjonslederen fikk heller ikke avgjørende hjelp av støttespillerne sine som var kollegaen Knut Grasvik, en politietterforsker og presumptivt klok mann, og svigersønnene Gabriel Sandberg og Adrian Stæhli.

Det ville ta hurtigruta ett minutt og 15 sekunder å snu 360 grader, mente kollega Grasvik, hvorpå Kimo justerte ned sin egen beregning fra to minutter til ett minutt og 45 sekunder. Det endelige resultatet ble tre minutter og 53 sekunder og Kimo tapte stort for tv-seerne.

Ingen penger med hjem

Kimo kunne ha fått med seg 44 000 kroner hjem til Børsa. Men det ble ingenting. Selv om han i siste og avgjørende omgang rådførte seg med børsaværingene. Problemet var at han ikke gjorde helt som de sa.

En familie på fem fikk lov til å plaske rundt i et badebasseng, og oppgaven besto i å anslå vannstanden etter at de hadde sølt i 90 sekunder. Kimo justerte svaret sitt litt etter hva børsaværingene rådet ham til, men ikke helt. Dermed vant tv-seerne også finalen. Dumt for Kimo som på forhånd sa at han hater å tape.