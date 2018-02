Aldri har flere deltatt - se hvem som vant

Her er Brutterns plan for Bendtner og Søderlund

Vil tilrettelegge for en best mulig død

Saken oppdateres.

- Arrangementsmessig har det gått helt supert, logistikken fungerer utmerket, sier Geir Ulseth, daglig leder i Norges Musikkforbund Trøndelag.

- Dette er selve generalprøven på NM som er i midten av mars; vi får trimmet organisasjonen og funksjonærstaben skikkelig, sier han.

Se resultatslista nederst i saken

Trøndersk Mesterskap (TM) ble arrangert i Olavshallen søndag, også denne gangen i form av en konsertkonkurranse. Det betyr at hvert korps fikk spille et fritt valgt program.

Ulseth er svært glad for at rekordmange 75 korps deltok på mesterskapet.

Korpsene fortviler over at kulturskolen ikke kan tilby alle elevene plass

Økende interesse for korps

- Jeg husker vi drømte om å ha med 50 korps, nå er vi oppe i 75. Det er kjempeartig, sier Ulseth, som legger til at det totalt er 175 korps i Trøndelag.

Korpsene som deltar kommer fra hele Trøndelag, fra Namsos i nord, til Oppdal i sør, forteller han.

- Til sammen deltar godt over 2500 musikere, fra unge aspirantkorps til Musikkforeningen Nidarholm og Ila Brassband som representerer toppen av næringskjeden, sier Ulseth.

Han er glad for at de beste korpsene er med, og ikke minst for at TM er blitt en stor greie for aspirantene. Til sammen 21 aspirantkorps deltok i år.

- Hvis TM blir en god opplevelse for dem, blir de bitt av basillen. Det er veldig bra for fremtiden for korps-Norge, sier Ulseth som er fornøyd med at Trøndelag fikk 160 flere skolekorpsmedlemmer i 2017.

LES OGSÅ: - Hadde de måttet vente tre år på å få spille fotball, hadde det blitt ramaskrik

Vokser seg ut av Olavshallen

Men rekordinteressen for TM fører også til at de holder på å vokse seg ut av Olavsgallen.

- Det er akkurat på håret at vi greier å gjennomføre i Olavshallen nå. Vi bruker alle de tre salene, og i tillegg alle rom vi får tilgang på. Vi er virkelig på knekkpunktet, men det er et luksusproblem, sier han.

Voksenkorpsene og skolekorpsene konkurrerer i tre divisjoner, mens aspirantene blir vurdert, men ikke rangert.

- Dommerne har en typisk pedagogisk vinkling, der de forteller hva korpsene bør fokusere på for å bli enda bedre. Det er en arena for læring, sier Ulseth.

Dommere i år har vært Elisabeth Fossan, Tor Halvard Nilsen, Anne Guri Frøystein, Nils Graftås, Elisabeth Steen Fors og Morten Hole.

LES OGSÅ: Rasmus (9) kom ikke inn på kulturskolen – valgte privat tilbud

Her er resultatene:

Første divisjon voksenkorps:

1. Ila Brass Band, dirigent Adam Cooke - 96,5 poeng

2. Musikkforeningen Nidarholm, dirigent Bjørn Sagstad - 94 poeng (ble trukket tre poeng for overskreden spilletid)

3. Bispehaugen Ungdomskorps, dirigent Heidi Hagerup Uddu - 93 poeng

4. Byneset Musikkorps, dirigent Hans Andreas Kjølberg - 92 poeng

5. Trondheim Politis Brassband, dirigent Espen Andresen - 91 poeng

6. Ranheim Musikkforening, dirigent Jonathan Hamel - 89 poeng

Beste instrumentgruppe: Slagverk, inkludert Piano i Musikkforeningen Nidarholm

Andre divisjon voksenkorps:

1. Strinda Ungdomskorps, dirigent Magne Østlie Hjelmervik - 93 poeng

2. Flå Musikkorps, dirigent Steinar Mørkved - 91 poeng

3. Heimdal Musikkorps, dirigent Jens Einar Kvenild - 88 poeng (ble trukket ett poeng for overskreden spilletid)

4. Byåsen Musikkorps, dirigent Magne Østlie Hjelmervik - 88 poeng

5. Hell Brass Band, dirigent Oddvar Nergård - 87 poeng

Beste instrumentgruppe: Slagverk i Byåsen Musikkorps

Tredje divisjon voksenkorps:

1. Løkken Musikkorps, dirigent Stian Rødskjær

2. Horg Musikkorps, dirigent Ingrid Øien

3. Støren Musikkorps, dirigent Leif Morten Herskedal

4. Glade Musikanters Musikkforening, dirigent Roger Norum

Beste instrumentgruppe: Baryton i Støren Musikkorps

Første divisjon skolekorps:

1. Byåsen Skolemusikkorps, dirigent Dag Helle Bysting - 97 poeng

2. Grenaderkorpset, dirigent Eli Blåsmo - 94 poeng

3. Melhus Skolekorps, dirigent Kjartan Klingen - 93 poeng

4. Åsvang og Eberg Skolekorps, dirigent Stian Rødskjær - 92 poeng

Beste instrumentgruppe: Trompeter i Åsvang og Eberg Skolekorps

Andre divisjon skolekorps:

1. Brundalen og Charlottenlund Skolekorps, dirigent Sondre Mikalsen - 97 poeng

2. Byneset Leinstrand Skolekorps, dirigent John-Arve Viset - 94 poeng

3. Lade Skoles Musikkorps, dirigent Tore Haug Samuelsen - 92 poeng

4. Ranheim Skolemusikkorps, dirigent Geir Olav Aslaksen - 90 poeng

5. Meldal sk. og Orkdal sk., dirigent Helge Rolstadås og Stian Rødskjær - 89 poeng

6. Utleira Skolekorps, dirigent Lars Erik Aalberg - 89 poeng

7. Tillerbyen Skolekorps, dirigent Stian Rødskjær - 88 poeng

8. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps, dirigent Bernt Egil Øren - 86 poeng

Beste instrumentgruppe: Treblås i Ranheim Skolemusikkorps

Tredje divisjon skolekorps:

1. Nidarvoll Skolemusikkorps - Dirigent John Arve Viset - 95 poeng

2. Ørland Barne- og Ungdomskorps - Dirigent Liv Dagrun Ørsleie - 94 poeng

3. Nardo Skolekorps - Dirigent Jørgen Simarud Stabell - 92 poeng

4. Klæbu Skolemusikkorps - Dirigent - Svend Arne Sørum - 91 poeng

5. Sjetne Skolekorps - Dirigent Jostein Kregnes - 90 poeng

6. Flatåsen skolekorps - Dirigent Jonathan Hamel - 89 poeng

7. Skatval Skolemusikk - Dirigent Ronny Farsund - 88 poeng

8. Åsen skolekorps - Dirigent Knut Einar Dahl - 87 poeng

9. Stadsbygd Skolekorps - Dirigent Stian Rødskjær - 86 poeng

10. Namsos Barne- og Ungdomskorps - Dirigent Håvard Solum - 85 poeng

11. Horg og Flå Juniorkorps - Dirigent Ingrid Øien - 84 poeng

12. Breidablikk sk. og Åsheim smk. - Dirigent Heidi Uddu og Bjørn Erik Heggli - 83 poeng

13. Skaun Barne- og Ungdomskorps - Dirigent Ida Regine Brissach - 82 poeng

14. Steindal Skolekorps - Dirigent Åslaug Klingen - 81 poeng

15. Solbakken og Vikåsen Skolekorps - Dirigent Simen Grøtting Husmoen - 80 poeng

Beste instrumentgruppe: Klarinetter i Ørland Barne- og Ungdomskorps

Aspirant/juniorkorps (i tilfeldig rekkefølge):

Stadsbygd Aspirant og Juniorkorps, dirigent Stian Rødskjær - Dynamikkprisen 2018

Nidarvoll skolemusikkorps, dirigent John-Arve Viset - Forteprisen 2018

Utleira Skolekorps, dirigent Tina Sofie Brækkan - Pianoprisen 2018

Flatåsen skolekorps – Juniorkorps, irigent Cathrine Holmesland - Fortissimoprisen 2018

Klæbu Skolemusikkorps, dirigent Marit Grønli - Pianissimoprisen 2018

Grenaderkorpset, dirigent Katrin M. Moksnes/Jan Wiggo T. Øwre - Rytmeprisen 2018

Byåsen Skolemusikkorps, dirigent Ingrid M. W. Hesjedal - Klangprisen 2018

Tillerbyen Skolekorps, dirigent Marianne Olsen - Fraseringsprisen 2018

Melhus skolekorps, dirigent Renate Thonstad/Ingunn Quenild - Stilprisen 2018

Nardo Skolekorps, dirigent Trond Erik Krokstad - Samspillprisen 2018

Åsvang og Eberg Skolekorps, dirigent Ingrid Hesjedal - Intonasjonsprisen 2018

Brundalen og Charlottenlund skolekorps, dirigent Ida I. Brissach og Henrik Scaanning - Artikulasjonsprisen 2018

Lade Skoles Musikkorps, irigent Marit Grønli - Legatoprisen 2018

Breidablikk sk. og Åsheim smk., dirigent Åslaug Klingen / Marianne Olsen - Staccatoprisen 2018

Ranheim Skolemusikkorps, dirigent Siv Randi Kolstad - Teknikkprisen 2018

Byneset Leinstrand skolekorps, dirigent Ann Helen Singstad / Hege Segtnan - Balanseprisen 2018

Skaun Barne- og Ungdomskorps, dirigent Karianne Røe - Presisjonsprisen 2018

Orkdal skolekorps og Meldal Skolekorps, dirigenter Nic. Macorison og Jelena Kruvelis - Spill ut-prisen 2018

Steindal Skolekorps, dirigent Åslaug Klingen / Kjersti Johansen - Gehørspillprisen 2018

Steindal Skolekorps, dirigent Åslaug Klingen / Kjersti Johansen - Gehørspillprisen 2018

Horg og Flå Juniorkorps, dirigent Ann Helen Singstad - Tuttiprisen 2018

Ørland Barne og Ungdomskorps, dirigent Astrid Klara Mjøen - Spillegledeprisen 2018

Kolstad skole har gått fra bunnivå til å bli den skolen i Trondheim med flest elever i kulturskolen