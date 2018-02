- Trøndelag har et kjempepotensial de ikke klarer å få ut

Her er Brutterns plan for Bendtner og Søderlund

- Alt handler i bunn og grunn om kultur og kulturpolitikk, ifølge Skei Grande, som er inne i sin fjerde uke som kulturminister. Og det var derfor hun valgte Kulturdepartementet, og lanserte mediefeltet som en av sine kampsaker.

- Det handler om å sørge for at det offentlige ordskifte er bra nok, og at vi har støtteordninger som sikrer kvalitetsjournalistikk. Uten dette får vi en demokratisk trussel mot samfunnet vår, sier hun, og understreker at akkurat den delen av jobben blir litt å bryne seg på.

- Vi må finne de kriteriene som ikke bare opprettholder ting slik det er i dag. For det kommer ikke til å være sånn som det er i dag, fortsetter Skei Grande, og sikter til en medieverden i lynrask og kontinuerlig endring. Og at det handler om å henge med, noe politikken ikke alltid gjør.

- Jeg skal hilse deg fra skuespiller Øyvind Brandtzæg ved Trøndelag Teater, traff ham på flyet til Oslo i dag. Han er også svært opptatt av ytringsfrihetens kår i disse tider.

Kampen for ytringsfriheten

- Takk for hilsen. All kunst- og kulturpolitikk handler om kampen for ytringsfrihet. Uten den kommer vi til å få et stort klasseskille. Mellom de som klarer å finne frem i kunnskapssamfunnet, og de som ikke gjør det. Vi må strekke oss etter kvalitet, og jeg har klokkertro på at folk vil ha det, sier kulturministeren og tilføyer at vi akkurat nå er i en fase av norgeshistorien der dannelsen er viktig igjen. Betydningen av at alle får en felles kunnskapsbase er ikke oppskrytt, ifølge Skei Grande. Selv var hun barn av 80-tallet, vokste opp med DumDum Boys, men hører på alt fra hardeste metall, til folkemusikk. For tiden har hun Levi Henriksens siste bok på nattbordet.

Dannelse handler om kunnskap

- Jeg skulle gjerne hatt et mer moderne ord som beskriver dannelse. Jeg får alltid så mye kjeft for at jeg bruker akkurat det ordet, og folk tror det handler om flosshatt og sjakett. Men for meg handler dannelse om kunnskap. Det dreier seg ikke om at alle må like opera, men at de som ikke liker opera skal kunne forklare hvorfor de ikke gjør det, forklarer statsråden, og tilføyer at vi har godt av utfordringer.

Kultur som fattigdomsbekjemper

Kampen mot fattigdom. Og det å kunne gi alle barn en like god start, er et viktig felles regjeringsprosjekt, og blant Skei Grandes kjepphester. Teknologi er en annen.

- Se på musikkbransjen. Ny teknologi har en enorm demokratiserende kraft som kan spre masse makt. Digitaliseringen av musikk er et eksempel på at det er mulig. Vi fikk spredd makten i musikklivet, men det går fortsatt an å tjene penger på musikk, og det er fortsatt mulig å lykkes som musiker, sier Skei Grande. Hun vokste opp i et musikkmiljø, fikk sitt første trekkspill som seksåring, og drev med barne- og ungdomsteater.

Drømte om å bli skuespiller

- Hadde du en skuespiller i magen?

- Ja, både bestevenninnen min og jeg drømte om å bli skuespillere. Hun ble teaterinstruktør og jeg ble politiker. Av og til minner det om revy det også, så jeg skal ikke si at det ikke var relevant kompetanse, sier kulturministeren som har tro på engasjement i lokalmiljøene. At prosesser har godt av å oppstå fra grasrota.

- Jeg tror Trøndelag har et kjempepotensial de ikke klarer å få ut, og det gjelder museene både nord og sør i fylket. For noen år siden besøkte jeg Austråttborgen, og ble så skuffet over den manglende evnen til å se potensial i å sitte på en sånn skatt. For å få en omvisning på borgen måtte en kurator dra fra Trondheim og ut til Austrått for å møte meg.

- Vi må bli mer stolte av kunstnerne

- Hva tenker du om planene for et nytt museum for kunst og design Trondheim?

- Jeg tror ikke alltid løsningen ligger i byggene. Det handler mye om formidling og eierskap. Jeg kommer fra en bygd der Johs Rian vokste opp, men hvor han knapt finnes. Vi må bli mer stolte av kunstnerne og samlingene hvis vi skal klare å få ut potensialet i dem, sier hun, og legger til at hun har bestilt et kunstverk av Johs Rian for å ha på kontoret sitt. Bak pulten sin.

- Jeg må ha en overhalling i ryggen, sier hun smilende.

Kino blir det ikke så ofte tid til, og hun er redd for å se igjen favorittfilmen sin av frykt for at magien skal forsvinne. Den italienske filmen «Cinema Paradiso» gjorde uslettelig inntrykk.

Religiøst forhold til «Cinema Paradiso»

- Den har jeg et religiøst forhold til. Og jeg hører fortsatt på musikken. Men sånn er det kanskje med all kunst og kultur, at det handler om hvordan den treffer deg der du er i livet.

- Hva tenker du om norsk film, det ble ingen Oscar-nominasjon?

- Vi må bli flinkere til å følge talentene. Det har skjedd veldig mye bra de siste årene, og jeg er opptatt av å løfte dokumentardelen, spesielt med tanke på likestilling. Det er mange dyktige damer i dokumentarbransjen, sier hun og understreker at en gjennomgang av støtteordningene for filmproduksjon i Norge er i emning.

Nylig ble hun ferdig med å se Netflix-serien «The Crown» , og syntes den var genial. Men hun er sur på Donald Trump som har ødelagt «House of Cards» .

- Den serien er ikke så artig lenger. Det begynner å ligne for mye på virkeligheten, avslutter kulturministeren.

