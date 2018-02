Verdals-bonde danket ut eks-såpestjerne

Her er Brutterns plan for Bendtner og Søderlund

- Det var godt å vinne tvekampen, sa Inga Berit etter å ha vunnet sin andre tvekamp i Farmen kjendis på TV2.

Denne gangen i saging som var grenen andrekjempe og tidligere Hotel Cæsar-stjerne Lene Elise Bergum valgte.

Dermed er Inge Berit Lein med i finaleuka i Farmen sammen med: Frank Løke, Maiken Wahlstrøm Nilssen, Martine Ek Hagen, Stian Sandø, Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Pål Anders Ullevålseter.

Staysman storbonde

Storbonden denne uka var tildigere Paradise Hotel-deltaker og artist, Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Han valgte Inga Berit Lein til førstekjempe. Inga Berit har kjendis-status fordi hun var med i første sesong av en annen gårds-relatert virkelighetsserie, «Jakten på Kjærligheten».

I et par uker hadde Inge Berit og skuespiller Lene Elise Bergum, gjemt unna mat av ulikt slag i et vitrineskap i lillestua. Ifølge Inga Berit var målet å ta unna mat for å rasjonere bedre enn gruppa klarte. Men ifølge Lene Elise var målet å kutte matrasjonene for å se hvilke utslag det ga hos de andre deltakerne.

- Jeg har vært dum og naiv og jeg må stå for det jeg har gjort og legge meg flat, sa Inga Barit da resten av laget konfronterte henne.

For mens de to kjempene tilbragte kvelden og natten på hver sin hytte, oppdaget de andre deltakerne maten de to hadde gjemt inna. Pål og Newton-Stian kom relativt tilfeldig over den gjemte maten da Pål åpnet skapet med et skrujern. Nøkkelen hadde Lene elise tatt med seg i BH-en for å sikre at Inga Berit ikke fikk fatt i den.

Da den stjålne maten ble oppdaget, ble de andre deltakerne sjokkerte og sinte.

- Bedre på skuespill

Der var prim, sukker, mel, spekeskinke, ost og annen Farmen-luksus.

- Vi er blitt husslet hardt, sa Newton-Stian. Et utbrudd som vel kan oversettes med «vi er blitt grundig lurt».

- Jeg kan virke som en snill gutt. Men jeg er ekspert på å ta igjen på sånne ting, sa Pål.

Like etterpå kom invitasjonen fra Lene Elise til nettopp Pål om han ville komme å besøke henne. Hun hadde nemlig kommet på at vitrineskap-nøkkelen måtte overleveres til noen.

Da Pål kom på besøk, lot han som ingenting og tok med seg nøkkelen hjem.

- Jeg er bedre skuespiller enn skuespilleren, kunngjorde han til gruppa da han kom tilbake.

Og så ble det til slutt altså Inga Berit som ble den som kom tilbake av de to luringene og måtte stå skolerett til gruppas utspørring. For Lene Elisa ga Pål en annen versjon av matgjemminga enn den Inga Berit hadde. Men nå var det bare Inga Berit igjen til å fortelle sin versjon. Og etter noen tårer, ble til slutt ble tvekampvinneren nesten tilgitt.

Planla å sabotere

Men i tillegg ville de to sabotere ukesoppdraget for å hindre guttene en tur på markedet.

Inga Berit måtte velge motstander, andrekjempe, til tvekampen. Og hun måtte velge blant de tre andre damene på Farmen: nettopp konspireringspartner Lene Elise, skiløper Martine Ek Hagen eller modell Maiken Wahlstrøm Nilssen.

Men før valget ble kunngjort, skulle deltakerne få vite om ukesoppdraget var godkjent eller ikke.

Navneløse «mentor» og «mentors kone» inspiserte både rampen, bygget av motorsykkelsportføreren Pål Anders Ullevålseter, utedoen Stian Staysman hadde ansvar for å holde i orden, krokene smidd av håndballspiller Frank Løke, Maikens jåing og rundvasken utført av Martine. Inge Berit og Lene Elise planla å gå inn med sko etter at Martine hadde vasket ferdig. Men Stian Staysman ante ugler i mosen og fulgte med Inga så godt at de ikke klarte å ødelegge.

Ukesoppdraget blke godkjent, til tross for aske i ovnen og manglende olje i noen gryter.

Smuglersprithentekonkurranse

Dermed fikk storbonden Stian Staysman 20 kroner å handle for og med seg Frank og Newton-programleder Stian Sandø til markedet.

Der sto fristelsene på rekke og rad. Med pruting og Franks seier i karamellspisekonkurranse og smuglersprithenting, fikk de tre med seg mange godbiter hjem til gården.

Og enda mer godt skulle de komme over denne kvelden. Om enn med en bitter bismak.

For tilbake til Inga Bits valg av andrekjempe:

- Æ seiva min egen ass, sa Verdals-bonden, som vel kan oversettes med «jeg reddet meg selv», om at hun feiget ut å valgte Lene Elise fremfor Martine.

Saget seg til finalen

Og selv om Lene Elise svarte «Helt i orden», syntes Inga Berit at Lene Elise virket ganske så bitter over å ha blitt valgt. Den teorien kan kanskje backes opp av at Lene Elise tok med seg nøkkelen til det skjulte matlageret de to hadde bygd opp i viutrineskapet i lillestua. Nøkkelen la hun i BH-en og gjorde det klart for seerne:

- Hun (Inga Berit journ. anm.) får ingenting av det der nå som hun har valgt meg, sa Lene Elise og:

- Skal jeg finne én dings inni meg som motiverer meg for kamp, så må det være at Inga Berit ikke skal vinne.

Både Inga Berit og Lene Elise selv mente sistnevnte ville ha størst sjanse til å vinne sagekonkurransen. Men Inga Berit lå foran hele vegen og saget seg til finalen foran nesen på Lene Elise.