Pål Anders øksa ut Frank

Finaleuka på Farmen kjendis er i gang, og første mulighet til å ta seg direkte til semifinalen ble avgjort på øksekast.

Disse sju deltakerne kjemper om å vinne: Maiken Wahlstrøm Nilssen, Frank Løke, Inga Berit Lein, Stian Sandø, Martine Ek Hagen, Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Pål Anders Ullevålseter.

Verdals-bonde danket ut eks-såpestjerne

Måtte treffe

En etter en kastet deltakerne øksa, etter utslagsmetoden. Det handlet om å treffe målskiva, uavhengig av hvor. De som bommet måtte sette seg på bakerste benk. Det ble til slutt en duell mellom Frank Løke og Pål Anders Ullevålseter, men i åttende kamp bommet Frank.

Pål Anders kunne juble, mens Frank sprang rett til skogs for å kvitte seg med skuffelsen.

- Dette er ubeskrivelig, særlig etter en fight med Frank, sa Pål Anders.

Gårdskonkurranse

Dermed kunne han som startet som utfordrer, være tilskuer da de andre fortsatte med gårdskonkurransen. Frank hadde håpet å gå rett til semifinale, men måtte i stedet fokusere på å samle flest mulige poeng i de ulike delene av gårdskonkurransen.

Første utfordring gikk ut på å sette opp et solid gjerde, innenfor en tidsramme på 30 minutter. Verdalingen Inga Berit Lein lå lenge godt an, men her stakk Frank til slutt av med viktige tre poeng. Inga Berit måtte nøye seg med to poeng.



Hestekjøring

I del to av gårdskonkurransen handlet det om å mestre hestekjøring. Her var det om å gjøre og vise god kommunikasjon med hesten, og sørge for at både seletøy lå riktig, at tømmerstokkene ble kjørt prikkfritt gjennom en hinderløype.

- Jeg skulle ønske at hinderløypa var litt vanskeligere, sa Inga Berit, som hadde stålkontroll på hestekjøringen.

Frank på sin side, mente at han lå best an, og var raskest.

Ny to-poenger til trønderen

Men. Hestekjøring handler ikke bare om tid, og både Frank og Inga Berit måtte se seg slått av Newton-Stian, som mentor mente hadde best lag med hesten. Frank endte på tredjeplass og fikk ett poeng, mens Inga Berit fikk to.

Dermed er situasjonen uavklart, både Frank Løke og Inga Berit Lein står med fire poeng foran den avgjørende konkurransen.

- Har dere lyst til å vite hva dere skal konkurrere om i morgen, spurte programleder Gaute Grøtta Grav.

- Ja, svarte finalistene.

- I morgen skal det handle om matlaging.

For oss som ser på, betyr det onsdag. Da møter vi finalistene over grytene.