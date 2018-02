Håkon Bleken får Trondheim bys hederspris

Saken oppdateres.

Tirsdag ettermiddag tok 89-åringen imot hederen på Rådhuset i Trondheim.

Maleren, kulltegneren og grafikeren er for lengst etablert som en av Norges viktigste samtidskunstnere. Det var en glad kunstner som ble hilset velkommen av varaordfører Ola Lund Renolen.

- Det betyr at folk setter pris på at det er gjort en innsats. At de ikke går ut fra at det er en selvfølge at det gjøres, men også takker for at det er blitt gjort. Det er er det viktigste - å bli verdsatt for det en gjør, sa Bleken.

Ny pris

Trondheim bys hederspris skal hedre enkeltpersoner som har gjort fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid og som har stor samfunnsnyttig betydning.

Ullmann, Tellefsen og Andersen

Et enstemmig formannskap i Trondheim gikk i fjor inn for å avskaffe æresborger-ordningen, og erstatte den med en hederspris. Trondheim kommune opprettet ordningen med æresborgere av Trondheim by i 1993. Siden den gang er tre personer blitt utnevnt til æresborgere: Skuespiller Liv Ullmann, fiolinist Arve Tellefsen og skøyteløperen Hjalmar Andersen.

Alle ble utnevnt i forbindelse med 1000-årsjubileet i 1997.

Trenerlegenden Nils Arne Eggen var den første som fikk prisen Trondheim bys hederspris i fjor.