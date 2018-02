Denne filmen kan bli den store Kanonpris-vinneren

Det er trist at noen ungdommer uttaler at de ønsker seg tilbake til nittitallstilstander i Verdal igjen

Kanonprisen, filmbransjens egen filmpris, deles ut under filmfestivalen Kosmorama i Trondheim 8. mars.

Nominasjonene er bestemt ut fra at åtte fagforbund innen filmbransjen stemmer fram sine egne kolleger, og det deles ut i alt elleve priser.

Se alle nominasjonene nederst i saken.

Trier og Haq dominerer

Joachim Triers «Thelma» kan vinne hele ni av disse. Iram Haqs «Hva vil folk si» dominerer også på lista med sine fem nominasjoner.

«Hva vil folk si» ble nylig også stemt fram av Adresseavisens lesere som årets beste norske film under Ut-Awards.

Sterk kvinnerepresentasjon

- Vi synes det er veldig stas å se at to av tre nominerte i kategorien for beste regi er kvinner. Vi gratulerer Iram Haq, Jorunn Myklebust Syversen og alle andre som er nominert i en av de elleve kategoriene, og gleder oss til å feire filmåret 2017, sier Silje Engeness, direktør i Kosmorama i en pressemelding.

Utdelingen finner sted på Byscenen, og konferansierer er Aslak Nore og Asbjørn Slettemark.

Årets Kosmorama arrangeres mellom 5. og 11. mars.

Her er alle nominerte:

Beste regi:

Jorunn Myklebust Syversen (Hoggeren)

Iram Haq (Hva vil folk si)

Joachim Trier (Thelma)

Beste mannlige hovedrolle:

Thomas Gullestad (Den 12. mann)

Ole Giæver (Fra balkongen)

Henrik Rafaelsen (Thelma)

Beste kvinnelige hovedrolle:

Maria Mozhdah (Hva vil folk si)

Eili Harboe (Thelma)

Marie Blokhus (Den 12. mann)

Beste birolle:

Adil Hussain (Hva vil folk si)

Elias Holmen Sørensen (Askeladden - I Dovregubbens hall)

Jorunn Kjellsby (Hjemsøkt)

Beste filmmusikk:

Jan Erik Mikaelsen (Hoggeren)

Ola Fløttum (Thelma)

Christophe Beck (Den 12. mann)

Beste lyddesign:

Svenn Jakobsen (Trio - Jakten på Olavsskrinet)

Christian Schaanning (Den 12. mann)

Gisle Tveito (Thelma)

Beste klipp:

Frida Eggum Michaelsen (Fra balkongen)

Olivier Bugge Coutté (Thelma)

Helge Billing (Barndom)

Beste foto:

Nils J. Nesse (Prebz & Dennis - The Movie)

Øystein Mamen (The Rules For Everything)

Jacob Ihre (Thelma)

Beste manus:

Eskil Vogt og Joachim Trier (Thelma)

Iram Haq (Hva vil folk si)

Kim Hiorthøy og Ilse Ghekiere (The Rules for Everything)

Beste produsent:

Maria Ekerhovd (Hva vil folk si)

Thomas Robsahm (Thelma)

Åshild Ramborg og Synnøve Hørsdal (Askeladden - I Dovregubbens hall)