- Vi var for urbane for bygdefolket

Mangeårig sjef for Frøyafestivalen, Hallbjørn Stenhaug, erkjenner at fjorårets program var for urbant for det lokale publikummet, og at de derfor har hatt en grundig gjennomgang av profilen før årets festival.

- Vi har kommet langt i å endre den trønderske mentaliteten, men det er fortsatt vanskelig å få folk til å komme tidlig på kvelden – selv til verdensnavn som 10CC i fjor, utdyper han.

Frøyafestivalen arrangeres i år for 12. gang, 3. og 4. august på Sistranda. Festivalen har hatt et jevnt årlig besøk på rundt 2500 mennesker per kveld.

- Publikum har alltid rett

I fjor presenterte festivalen navn som 10CC, Kurt Nilsen, Jon Olav Nilsen og Nordsjøen, Stage Dolls, Oslo Ess og Janove. Det ble i alle fall delvis for smalt og urbant for festivalens kjernepublikum, og før årets festival har arrangøren tatt en grundig gjennomgang av konseptet.

Denne gangen har Stenhaug – og hans samarbeidspartner når det gjelder konsept og booking, Tore Strømøy – lett etter publikumsartister som kan lage mye stemning, framfor navn som gir kred.

- Publikum har alltid rett. Opp gjennom årene har vi truffet mer eller mindre godt, men vi har vært såpass gode til å lytte til dem at vi har klart å betale kreditorene våre hvert år, sier Stenhaug.

Stemmen fra Smokie

På programmet i år står derfor kjente og kjære trønderrocknavn som D.D.E. og Terje Tysland, sammen med andre publikumsmagneter som Vazelina Bilopphøggers og yngre trøndersk krefter som Charlotte Audestad og Vømmølgutan. Ungdommen har etterspurt mer rap, og fått det i form av Jaa9 og OnklP og Ravi. Det utenlandske trekkplasteret kommer i form av Chris Norman, vokalist i norgesvennene Smokie i bandets storhetstiden, mellom oppstarten i 1974 og 1986. Også som soloartist har han vært svært aktiv, og gitt ut 20 soloalbum – det foreløpig siste utgitt i 2013.

- Mange har ønsket seg Smokie, men vi gir dem i stedet originalen. Jeg har jobbet for å få til dette i tre år, og har sett ham i Berlin foran 30 000 tilskuere. Han brøt med Smokie i 1986, men det er jo han som er stemmen og skrev sangene, mener Stenhaug.

Musikk og humor

I tillegg til en justert musikkprofil, ønsker festivalen å kombinere musikk med kvalitet fra revy- og humorscenen. Festivalen gjør om teltet sitt til en intimscene, og det kommer blant andre trioen Kveli/Rånes/Bremseth, samt Per Arne Lynum i rollen som Odelsgutten Ottar.

- Det har vært vanskelig å lage god lyd i teltet, det har vært spesielt lite egnet til hardere rock. Nå gjør vi det om til en klubbscene, senker scenen og har publikum på tre sider. Folk vil komme til oss og ha det artig, så vi prøver å gi dem det beste fra revyscenen, forklarer festivalgeneralen.

- Tilbakemeldingene har vært svært positive så langt, og jeg tror vi kan komme til å danne skole for en del andre festivaler. Dersom kombinasjonen mellom store rockartister og en intimscene med humor slår an, kan nok mange komme til gjøre noe lignende, mener Stenhaug.

Stolt over å ha overlevd

Frøyafestivalen har de siste årene hatt et stabilt besøk på rundt 2500 mennesker hver kveld.

- Konkurransen om festivalpublikum er knallhard, og det hadde ikke gått uten støtte fra det lokale næringslivet. Men vi er stolte over å ha klart oss så lenge, og er såpass oppmuntret av tilbakemeldingene på programmet at vi allerede er i gang med å tenke videre til neste år.