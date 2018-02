- Dette burde jeg ha klart, men det kokte i hodet

Når Ragde sier at fagfolk må «slutte å dille og koke te til dem» er vi på et sidespor

I uke seks av Farmen kjendis, var det søndag kveld klart for semifinale mellom Martine Ek Hagen, Pål Anders Ullevålseter og Inga Berit Lein fra Verdal.

Smi en nøkkel

I første oppgave skulle deltakerne smi en nøkkel. Den første som fikk nøkkelen til å passe i nøkkelhullet, kvalifiserte seg direkte til finalen. Alle tre jobbet på, men trønderen Inga Berit sikret den viktige delseiren.

- Nøkkelen min passet på andre forsøk, og jeg håper pappa er fornøyd og likte det han så. Det er viktig for meg at mamma og pappa er stolte av meg.

Utfordreren i finalen

Med Inga Berit inne i finalen, sto den andre finaleplassen mellom Pål Anders og Martine. Og etter en grundig vask etter arbeidet i smia, var konkurrentene klare for å måle styrke i melkespannholding. Etter over ni minutter måtte Martine til slutt gi tapt. Dermed var det duket for finale mellom utfordreren og eneste bonde på gården.

- Hvis Pål vinner Farmen er han en verdig vinner, men jeg hadde aldri vært her i seks uker hvis jeg ikke hadde tenkt å vinne, sa Inga Berit før finalen startet.

Som en del av finalen, møtte finalistene de utslåtte deltakere på gården for å svare på spørsmål og holde appell for hvorfor de er en verdig vinner. Det ble et hyggelig møte mellom gamle venner, der Frank Løke til slutt konkluderte med at begge finalistene var verdige vinnere av Farmen kjendis.

Kok i hodet

Finalen ble som vanlig en duell i praktiske øvelser og i kunnskap. Før alle spørsmål ble stilt, avga hver av de utslåtte deltakerne ett poeng til en av finalistene. Pål Anders fikk til slutt flest stemmer, og kapret dermed en ekstra finalekniv før konkurransen startet. Dermed startet Pål Anders med en fordel av to kniver, mens Inga Berit hadde en kniv.

De holdt lenge følge, men til slutt og for første gang i Farmen-historien var det en utfordrer som stakk av med seieren, og en bil.

- Man bør klare å holde hodet kaldt når man kommer så langt. Jeg tapte på spørsmål om fisk og skogsareal. Jeg burde ha klart dem, men det kokte i hodet, sier en litt oppgitt Inga Berit etter tapet mot Pål Ullevålseter.

- Jeg angrer ingenting. Det har vært fint å være med, treffe ny folk og få nye opplevelser.

Som eneste bonde på gården hadde hun et selvsagt ansvar for å se til at dyra hadde det bra under oppholdet.

Savnet innlagt vann

- Det sier seg selv. På varme dager, når ei ku som Petra melker 30 liter, da trenger hun store mengder med vann. Sånt må man passe på, forteller Inga Berit, og legger til;

- Med unntak av at livet i ei boble med andre tett innpå kan være en prøvelse, så savnet jeg lite der inne. Jeg klarer meg uten radio og tv. Men jeg skulle gjerne hatt innlagt vann. Da vi vasket ned gården brukte vi masse vann. Jeg bar sikkert 700 liter, og til slutt kollapset pumpa på brønnen, ler hun.

Måtte avvikle gården

Etter finalefest og påfølgende oppmøte på God morgen Norge neste morgen, går livet videre i vante spor som vernepleier for Inga Berit.

I 2010 avviklet hun melkeproduksjonen, og nå er kårhuset og fjøset utleid til Verdal kommune.

- Det brukes i forbindelse med arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg pusset opp og moderniserte fjøset i 2006, men kroppen ville ikke mer. Gårdsarbeid kan være statisk, med samme bevegelser. Jeg dovnet i armene og hadde konstant hodepine, Nakken var iferd med å kollapse. Når helsa ikke holder, nytter det ikke.

- Jeg deltar i Farmen for å vinne, sa Inga Berit da vi møtte henne for et par uker siden.

Redd purker

Inga Berit har beholdt melkekvoten, og har fortsatt både sauer, høns og ender på gården. Og fire elghunder.

- Det er trist når gårdene er uten dyr. Jeg kunne godt tenke meg en sommergris også, som kan slaktes til jul. Forresten er jeg litt redd grisen. Jeg gikk på Mære landbruksskole, og der var purkene livsfarlige. Da programleder Gaute løftet opp en grisunge under presentasjonen av Farmen, tenkte jeg at - nå må du springe. Purker med grisunger, da skal du passe deg. De har et sterkt morsinstinkt og er veldig beskyttende. Ellers er det får dyr som vil mennesket vondt, som oftest er det uhell når man blir skadet av hester og kyr, mener Inga Berit.

Dykker med vannskrekk

Og purka ikke det eneste hun er redd for.

- Jeg blir kanskje framstil som en som fikser det meste, men sånn er det ikke. Jeg har både høydeskrekk og i alle fall vannskrekk. Jeg sto i stigen på kaia da jeg skulle vaske meg inne på Farmen, livredd for hva som finnes nedi vannet der. Men tro det eller ei, jeg har tatt dykkersertifikat. Om det var vel anvendte penger er et godt spørsmål, ler hun.

- Blir det parketten neste?

- Jeg er med for å få nye opplevelser. Under «Jakten på kjærlighet», så jeg bare to episoder. Jeg likte ikke å se meg selv eller høre stemmen min på tv. Jeg kikket mer på «Bønder i by'n», og nå bryr jeg meg ikke lenger.

- Dersom de ringer fra «Skal vi danse» er jeg med. Hvis Frank skal være med, sier jeg i alle fall ja.

Den store drømmen

Ingen fikk flere frierbrev enn 36-åringen fra Verdal da hun var med i «Jakten på kjærligheten», og kjæreste fikk hun også. Hva som har skjedd siden går ikke vi inn på, men Inga Berit er glad i jakt og friluftsliv og har funnet en kjæreste som deler disse interessene.

- Ingar er fra Tydal, og vi er jevngamle. Han er en stabil og stødig kar, så dette har jeg veldig tro på. Faktisk drømmer jeg om å bo et år på ei seter, med to kyr og en gris, der vi kan så på våren og høste av markens grøde. Leve av og med naturen, det hadde vært noe.