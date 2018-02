- Prudence var drømmen som gikk i oppfyllelse

- Jeg kjøper ikke argumentet om at vi bare har et regionalt nedslagsfelt

I 1973 gjennomførte Namsos-bandet Prudence det som kan kalles norsk rekord i spillegalskap, med 137 dokumenterte konserter. Trolig var det flere. En av konsertene ble tatt opp og spilt i programmet «Tonkraft» på Sveriges Radio 17. november. I dag var det lansering av plata «Prudence: Live Sveriges Radio 17/11/73» på Rockheim, med bandet til stede.

- Prudence på sitt beste

Slik reagerte Åge Aleksandersen da han hørte opptaket første gang:

- Det var analogt, og flott på alle måter. Jeg mener dette er Prudence på sitt aller beste og mest spinnville, sier Åge Aleksandersen.

Bandet turnerte i både Norge og Sverige, med en settliste som grovt sett er å finne på det nye albumet.

- Men vi spilte ofte to timer, så det var sikkert flere låter. I tillegg prøvde vi alltid ut nye låter, forteller Johan Tangen.

- Det var det artigste, repliserer Terje Tysland. Det var hemningsløst, vi kasta oss ut i ting og prøvde ut det meste.

Traurige festivaler

Rockemusikere hadde trange kår tidlig på 70-tallet. Kalvøya var Norges største rockefestival, med ti tusen publikummere, men ifølge fotograf og journalist Bertil Lien som fulgte deler av turneen, var det traurige greier.

- Det regnet alltid, og dette var også arena for visesangere og lyrikere. Som aldri sluttet. Og kom det en gitarist på scenen, bevilget han seg gjerne 15 minutters solo. Men gjengen fra Namsos snudde opp ned på alt, de var helt spinnville og de hadde en historie å fortelle. Plutselig ble det mulig å skrive om et band, forteller Lien.

- Vi ville skille oss ut, og bygde et image som vi lyktes med, supplerer Tangen.

I svenske «Tonkraft», ble Prudence introdusert som det mest interessante bandet i Norge om dagen, et band som spilte folkrock og progrock.

- Men den første singelen var inspirert av Santana, siden kom Jethro Tull, The Beatles og The Band, forteller Åge.

Definisjonen av trønderrock

- Prudence hadde en visjon om at alt var mulig, og dersom vi fikk bruk for et instrument som ingen kunne spille, måtte vi lære det. Det var typisk for bandet.

- En av låtene heter «Stones», hvordan ble den til?

- Den viser at ballasten vår lå innenfor rock, og kan minne om Stones, svarer Kaare Skevik jr.

- «Stones» ble aldri laget, det skjedde bare. Og senere jamma vi den opp, slik at den ble et verk, forklarer Åge.

- Dette er selve definisjonen av trønderrock, istemmer Terje Tysland.

Selv startet han med klassisk gitar, og spilte også trekkspill, selvfølgelig.

- I Prudence ville jeg spille trekkspill som Jimi Hendrix og gitar som Arnt Haugen, ler han.

- Vi var fri

Bandet bodde på veien, i en trang bandbuss. Og turneen hadde ikke nødvendigvis en logisk rekkefølge, det ble ofte mange mil i endeløse timer.

- Vi hadde kortstokk, og kunne spille amerikaner fra Kirkenes til Oslo. Vi bodde i bussen, spiste, drakk, krangla og sov der. Gjerne oppå forsterkerne, forteller Åge.

- Vi ble godt kjent med hverandre. Vi var slett ikke enige, heller det motsatte. Men i dette lå krafta for oss alle, vi ville holde på med musikk. Alt det vi ikke kunne ble styrken vår, vi var fri, sier Åge og legger til; bortsett fra Terje da - han kunne alt, men ble lagt i lenker. Vi stjal og brukte og fant på mye som ikke var helt etter boka.

- Men det var ingen motsetninger i dette, krangelen førte til kvalitet og det hemningsløse i å få til musikk. Vi ble gode, og vi spilte hele tida. Også i Namsos, forteller Terje.

For gjengen fra Namsos ble Prudence drømmen som ble virkelig.

- Vi turnerte i Norge og Sverige, og holdt på i et yrke som på mange måter ikke var oppfunnet ennå, turnerte land og strand. Vi nådde alle målene våre, og sluttet på et fornuftig tidspunkt. Og har holdt kjeft, mer eller mindre siden, oppsummerer Åge.

- Du ødela gitaren min

Funfact: Debutalbumet fra «Tomorrow May Be Vanished» (1972) kom til etter to intense uker og en ødelagt gitar i Namsskogan.

- Da reiv vi ned, og så bygde vi om alt, sier Åge.

- Ja. Og du ødela gitaren min, svarer Terje.

- Jeg, ødela? Det var fordi du kasta den etter meg, repliserer Åge.

- Jo, men hvis du ikke hadde dukket, ville gitaren ha berga, ler Terje.

