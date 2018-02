Astrid S viste fram kjæresten

Ti år skiller Bjørgen og den andre bronsevinneren: – Marit var et idol for meg

Det har ifølge VG vært kjent siden i fjor høst at turtelduene Astrid S og Per Christian Wessel (24) er et par. Men de har holdt en lav profil og hun har ikke vist frem den mystiske kjæresten.

På valentinsdagen viste artisten imidlertid stolt fram sin bedre halvdel for hele verden i en instagrampost. Under bildet av paret, skrev hun «Happy valentines to my valentine. I like you alot!»

Over 36 000 likes

Astrid S har over 464 000 følgere på instagram og innlegget har så langt fått over 36 000 likes. Kommentarene strømmer inn av følgere som ønsker paret alt godt, mens andre er misunnelig på Wessel som kapret artisten.

Trine Hartz, prosjekt manager i Universal Music, forteller til Adresseavisen at Astrid S for tiden er travel med studioinspillinger, og at hun ikke er tilgjengelig for en kommentar.