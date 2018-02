Sigvart Dagsland: - Det blir en lang periode med rullestol

Saken oppdateres.

Dagsland var sammen med sin pianist og lydmann da den stygge ulykken inntraff i januar. Nå har artisten lagt ut en oppdatering på Facebook der han forteller om rehabiliteringen, skriver Stavanger Aftenblad.

I innlegget takker for alle hilsener han har fått.

Dette skriver han:

Gode folk!

For nøyaktig en måned siden ble Torjus, Helge og jeg påkjørt i en frontkollisjon på vei hjem fra konsert med Stabsmusikken på Rena. Alle fikk juling så det holdt, men - vi overlevde!

Torjus og Helge er nå hjemme igjen fra sykehuset, men er sykemeldt en lang stund ennå.

Jeg var den som kjørte bilen, og ble sittende i 45 minutter før jeg ble skåret løs. Jeg ble påført en rekke store bruddskader, hvor det alvorligste nok var den venstre ankelen som ble knust, men det var mye omfattende fra skaderepetoiret som inntraff, i kropp, armer og bein.

Nå er jeg omsider ferdig operert, og har kommet meg på Rehab! Den knuste ankelen kan ikke belastes før i mai, så det blir en lang periode med rullestol og siden krykker. Deretter en periode med soignert vandring med stokk. Men det satses på å være tilbake på scenen iallefall i juni.

Det har kommet en tsunami av velvilje mot Karoline og meg etter denne ulykken, og dere skal vite at jeg har lest hver en hilsen!

Jeg er dypt takknemlig for alle meldinger som har kommet, og det er godt å vite at så mange har hatt oss alle i tankene. Det rare er jo at vi i det hele har hatt flaks, for dette kunne fort endt med hode- og ryggskader, for ikke å snakke om dødsfall. Men det gjorde altså ikke det.

Jeg er reservasjonsløst imponert over norsk helsevesen, og over all den kompentanse og vennlighet som finnes i både hvite frakker og røde kjeledresser. For en jobb dere gjør!

Jeg er også overlykkelig over at vi alle fremdeles er her. Fra nå av er det bare å konsentrere seg om trening og å komme seg på beina, så hører dere fra meg når noen måneder har gått.

Alt godt fra Sigvart