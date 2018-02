Trønderske radiokanaler starter samarbeid

Saken oppdateres.

- Dette blir et kjempeløft for oss, sier redaktør i Radio E6, Per Roar Bekken til nearadio.no.

Siden i fjor høst har radiokanalene jobbet for å få på plass et samarbeid. Fredag er første dag med samkjøring på FM-båndet.

- Styrker distriktet

I praksis betyr samarbeidet at Radio E6 utvider sin daglige timeslange sending til å ha programflate hele døgnet, ved å ta inn Nea Radios sendinger. Medarbeiderne i Radio E6 skal bidra med reportasjer og nyhetsinnslag i disse sendingene.

- Når vi nå binder vi sammen fjellregionen med Oppdal og Røros som hovedseter, vil det styrke medietilbudet for viktige deler av distrikts-Trøndelag som noen ganger kommer i skyggen for byene, sier redaktør i Nea Radio, Andreas Reitan.

