Ylvis lager humor av Northugs fyllekjøring

Saken oppdateres.

Det var klokken 05.35 den 4. mai i 2014 at politiet fikk melding om en utforkjøring i General Bangs vei på Dalgård i Trondheim. Det ble etter hvert kjent at Petter Northug var sjåfør av denne ulykkesbilen.

Nå kommer to episoder i «Stories from Norway» som tar for seg historien om Northugs fyllekjøring og comebacket hans.

- Langrennsstjernene er Norges største helter, og størst av dem alle var Petter Northug. Da det ble kjent at Petter hadde kjørt bil med 1,65 i promille, krasjet i en rundkjøring og stukket av fra ulykkesstedet, gikk det sjokkbølger gjennom hele det norske folk. Det var en nasjonal skandale her på bjerget, mens resten av verden, kanskje med unntak av noen svensker, ikke kunne brydd seg mindre, sier Bård Ylvisåker i en pressemelding.

Hendelsen vil bli presentert av Ylvis som en musikal-dokumentar. Både ulykken, flukten til Sverige og comebacket med fire VM-gull året etter er med.

- Åpent sår

- Vi følte at denne episoden fortsatt er et åpent sår for nordmenn. Det var svært oppstyr når det pågikk, og alle var i sjokk, men så vant Northug folkets tillit tilbake med alle medaljene i VM i Falun. På typisk norsk vis feide vi alt under teppet og koste oss med alt gullet, sier Vegard Ylvisåker i pressemeldingen.

Episodene om Petter Northug sendes mandag 5. og 12.mars.

- Dette er helt ukjent for oss, sier Northugs manager, Are Sørum Langås til VG.

