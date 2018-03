Heks, sex og matsvinn

«The Shape of Water» vant Oscar for beste film

Saken oppdateres.

En filmfestival gir mulighet til å reise langt på kort tid. Blant filmene som ruller Kosmorama i gang, er «I AM NOT A WITCH»(Prinsen 2 kl. 17). Debutfilmen til walisisk-zambiske Rungano Nyoni fikk nylig den britiske Bafta-prisen for beste britiske debutfilm i 2017.

Filmen utspiller seg i Zambia, med ei åtteårig jente som litt tilfeldig blir beskyldt for å være ei heks. Hekser har en spesiell og bokstavelig talt bundet stilling i samfunnet filmen foregår. På forunderlig vis fortoner filmen seg som en blanding av satire og tragikomisk blikk på kjønn, makt og overtro. Skildring av hvordan landsbyens hekser brukes som turistattraksjon, samtidig som filmen spiller godt visuelt på heksenes bånd til samfunnet, gir en spesiell og definitivt annerledes liten film.

Fra et barn i dagens Zambia til et pensjonistpar på Cuba på 90-tallet er spranget stort. «CANDELARIA»(Prinsen 2 kl. 20) er co-produsert av trondheimsbaserte Dag Hoel. Den handler om et eldre par som kommer over et videokamera som turister har mistet. Filmen utspiller seg midt på 90-tallet, i ly av politikk og gammel kjærlighet. Lidenskapen mellom veteranene får ny glød gjennom bruk av moderne teknologi. Filmen fikk pris under filmfestivalen i Venezia i fjor.

Dokumentarer om mat og matkultur er en voksende undersjanger. Den amerikanske dokumentaren «WASTED! THE STORY OF FOOD WASTE»(Prinsen 3 kl. 22.10) problematiserer matsvinn ved å peke mot mulighetene som tross alt ligger i at ca. 40 prosent av all mat kastes i USA i dag. Flere toppkokker deltar i en problemfilm som viser vei ut av uføret.