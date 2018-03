Liv og død i Mexico

Saken oppdateres.

Det blir nok en spesiell begivenhet å høre Liv Ullmann innlede til filmversjonen av en av verdens beste tv-serier, «SCENER FRA ET EKTESKAP»(Prinsen 8 kl. 14.30). Det tar nærmere fem timer, med fantastisk, nærgående spill mellom Ullmann og Erland Josephson i samlivsdrama fra 1973 av Ingmar Bergman.

En alternativ motsats til 70-tallsklassikeren er islandske «SOMMERBARN»(Prinsen 4 kl. 14). Også det et skilsmissedrama, sett fra barnas perspektiv, hvor to små sendes på «sommerleir» i ly av foreldrenes samlivstrøbbel.

Det er vanskelig å se for seg en film om den brutale narkotikakrigen i Mexico, sett fra barns perspektiv, fortalt som et moderne eventyr. Det er akkurat det «THE TIGERS ARE NOT AFRAID»(Prinsen 3 kl. 17) er. Filmen følger en gruppe barn som lever i skuddlinja for narkokrigen. En av dem stjeler mobiltelefonen til en narkogangster, til dramatiske følger. Regissør Issa López blander brutal realisme og eventyrlige fortellergrep med et sårt blikk på barnas hverdag. I en film som ikke passer for barn, men er en sterk og annerledes film om Mexicos største problem.

Iranske «MANNEN MOT STRØMMEN»(Prinsen 6 kl. 21) vant pris i Cannes i fjor. Et sterkt drama om korrupsjon og urettferdighet fra en filmskaper som stort sett får filmene sine bannlyst i hjemlandet. Mohammad Rasoulof lager meningsfull, menneskelig og utfordrende film.