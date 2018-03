Hun har tatt Årets Bilde 2017

To konserter i helga i Trondheim: Matoma kommer tilbake til Samfundet der musikkeventyret startet

Saken oppdateres.

Katinka Hustad vant den gjeveste utmerkelsen, Årets bilde 2017, for utenlandsdokumentaren Greenlandia, fra forstaden fra forstaden Greenlandia utenfor St. Petersburg.

- Dette var helt uventet. Jeg hadde aldri tenkt dette skulle skje, var Hustads første reaksjon i intervjuet med konferansier Finn Våga under utdelingen.

Bildet er tatt i forbindelse med en masterclass, et fotokurs, Hustad deltok i.

Tett på hverdagsliv

- Jeg har vært i St. Petersburg tre ganger og gått rundt og banket på dører for å komme innpå hverdagsliv der, sier hun enkelt om metoden sin.

Juryen mener hun har klart akkurat det svært godt og begrunner valget sitt blant annet slik:

«Vi har valgt å hylle et hverdagsbilde. Et bilde som får deg til å undre og skape din egen historie om hva som skjer. Det er skjønt med en fotograf som evner å komme inn i alminnelige menneskers liv og løfte det hverdagslige opp til noe som blir allment interessant. En liten historie blir til en større historie om fremtidsoptimisme, kjærlighet og håp».

Mannsdominert

Hustad blir den femte kvinnen til å vinne landets gjeveste pressefotopris, Årets Bilde, som hr utdelt hvert år siden 1965.

Årets Bilde 2017 er hovedprisen i utdelingen som hedrer bilder og videoer i totalt 20 kategorier. Det deles ut første- til tredjepris i 15 av kategoriene.

Adresseavisens to priser, er to tredjeplasser til Rune Petter Ness og Sebastian S. Bjerkvik, i henholdsvis Nyhatsreportasje Norge og Sport.

Rune Petter Ness tok pris for fotoreportasjen «Hjertebarn»: Historien om 11 år gamle Sigrid Onsøien Mellingsæter som står i transplantasjonskø for et nytt hjerte. Reportasjen var del av Adresseavisens serie Livet på St. Olav der Ness har jobbet tett med journalistene, Charlotte Sundberg og Hilde Skjesol.

Barnet

- Sigrid er litt veslesvoksen av seg, men jeg har prøvd å formilde henne som det barnet hun er og at hun tross alt er ganske liten i det store sykehusmiljøet, sier Ness om bildeserien sin.

Årets Bilde-juryen sier om Ness' fotoreportasje:

«En nyhetsfortelling bak nyhetene. Den store diskusjonen om organtransplantasjon, menneskeliggjort i en liten person som håper på et nytt hjerte. Vi vil spesielt rose bildet hvor hun kikker forventningsfullt ut av vinduet, og venter på å komme ut i verden».

Ness vant også hovedprisen i bildejournalistikk med denne reportasjen under Den Trønderske Journalsitprisen utdelt på Hell i februar.

Pris fra MMA

Sebastian S. Bjerkvik tok tredjeprisen i kategorien Sport med sin fotoreportasje «Proffdebut i MMA» der han har fulgt 22 år gamle Kristian Lindstrøm Skogmo sin første proffkamp i MMA i Stockholm i februar 2017.

Juryen sier: «En brutal sport blir skildret på en sår og vakker måte. Gutten ligger på senga, innpakket som et lite barn. Senere er han sønderslått. Kontrasten er er sterk. En god og tett serie med veldig fint lys».