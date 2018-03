Trondheimsfilm vant pris for beste dokumentar

- Det handler om å overleve i et konfliktfylt samfunn

HUMAN-prisen er på 50 000 kroner, og vinneren er i tillegg kvalifisert til en Amanda-nominasjon.

I «Hatets vugge» har regissør Håvard Bustnes fått innpass hos det greske høyreekstreme partiet Gyllent Daggry, i en turbulent periode i gresk politikk.

- Med denne dokumentarfilmen har jeg ønsket å utforske hvordan politiske ideologier som er skremmende nær nazismen har kunnet vokse fram. Det har vært en utfordrende prosess og jeg er både glad og takknemlig for denne prisen, sier Håvard Bustnes i en pressemelding.

Nominert til flere priser

Bustnes har fulgt det greske høyreekstreme partiet tett siden 2013. Da en rekke av partiets parlamentsmedlemmer og hele toppledelsen ble fengslet, anklaget for å drive en kriminell organisasjon, var det kvinnene som tok over partiet.

Filmen hadde premiere (under det engelske navnet «Golden Dawn Girls») på IDFA i Amsterdam i november 2017. Den skal vises på over 30 internasjonale filmfestivaler og er nominert til flere filmpriser.

«Fare for egen sikkerhet»

I juryens begrunnelse heter det at filmen «går rett til hjertet av en av vår tids mørkeste og mest akutte utfordringer hva gjelder en felles oppfatning av hva som er sannhet og hva som ligger i begrepet menneskeverd».

Videre skriver juryen:

«Med personlig tilstedeværelse, konfrontasjon og fare for egen sikkerhet, makter regissøren å skrive et eget kapittel om forståelsen for hvordan nynazisme og høyreekstreme strømninger igjen åpent viser sitt ansikt i Europa. Dette er dokumentarfilm på sitt beste, hvor regissørens virkemidler og visjon aldri viker i forsøket på å bli kjent med menneskene som akkurat nå utgjør en av de største truslene menneskeheten står overfor».

Juryen har bestått av Truls Foss, Mode Steinkjer og Kari Anne Moe

Premiere i april

Håvard Bustnes er en prisbelønt filmskaper som har regissert dokumentarfilmene «Opprørske oldemødre», «Helsefabirkken» og «Blod & ære» om bokseren Ole «Lukkøye» Klemetsen. For sistnevnte fikk han en Amanda-pris for beste dokumentar.

Dette er første gang at prisen at HUMAN-prisen for beste norske dokumentar deles ut. Prisen er på 50 000 kroner, gitt av Bergensstiftelsen og Ship-Ring.

Filmen ble denne uka vist på filmfestivalene HUMAN og Kosmorama, før den ordinære premieren som er 6. april.

