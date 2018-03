Adressaparken kan vinne pris på verdens største festival

To hester på rømmen i Børsa

Saken oppdateres.

South by Southwest festival, SXSW, er verden største festival for innovativ kunst, teknologi, film og musikk, og foregår i Austin, Texas fra 9. til 18. mars. Festivalen samler over 80 000 deltakere fra hele verden. Flere hundre av dem er fra Norge, og blant dem er også Kronprins Haakon.

Norsk design i finalen

«Place by Design» er SXSWs offentlige konkurransen for design i det offentlige rom. Den viser hvordan design i skjæringspunktet mellom kunst og teknologi gjenspeiler hvordan vi bruker og samhandler med stedene rundt oss.

Adressaparken er en av seks finalister som er nominert i konkurransen. Det er designerne Wendy Ann Mansilla og Andrew Perkis fra NTNU som har designet parken.

- Jeg har nettopp gjennført en presentasjon av Adressaparken, og føler at det gikk bra. Jeg tror jeg har en sjans, sier Andrew Perkis, professor ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU, på telefon fra Texas.

- Hvorfor tror du det?

- Jeg tror de hadde veldig sans for at dette er en permanent installasjon, i motsetning til de andre finalistene som har mer flyktige installasjoner og fungerer som pop-ups, forklarer designeren.

Likte samarbeidsformen

Det faktum at parken er et resultat av et tett samarbeid mellom Trondheim kommune, Adresseavisen og NTNU, var også noe juryen bet seg merke i, ifølge Perkis.

- Ja, jeg fikk mange spørsmål om samarabeidet, det var nytt for dem. De ville høre hvordan det kom i stand og hvordan det fungerte, forteller Perkis.

Dette sier juryen om Adressaparken:

Adressaparken er en åpen plass hvor man kan leke, utforske, undre seg, oppleve eller slappe av. Alle besøkende bør bli både overrasket og engasjert av å ta del i aktivitetene som er basert på teknologi, media og kunst. Adressaparken spinner over ideen om et lekerom med mange bruksområder.

- Bruker ikke parken

- Vi har fått anerkjennelse fra kunstnere, designere, folk som jobber med ny teknologi og media, men folk flest har ennå ikke tatt i bruk Adressaparken. Det må vi gjøre noe med, folk må få innsyn og bli presentert for parken, mener Perkis.

Når sant skal sies - mer enn én gang har forbipasserende til Adressa-bygget lurt på hva streker av ledlys, fargespill, lyd og bilder på bakken faktisk er. Det er altså en «living lab», en sensorbasert interaktiv park som kan fortelle digitale historier midt i et bysentrum. Den kan til og med påvirke folks hverdag. Led-lysene i parken illustrerer de gamle avisspaltene, og man får opp forskjellige deler av historien.

Vant i 2016

Dette er ikke første gang Adressaparken vekker oppsikt i utlandet. I 2016 tok Adressaparken gull i konkurransen om beste kunst- og teknologiprosjekt under den europeiske medieteknologikonferansen New European Medias Summit (NEM) i Porto i Portugal.

- Vi vant førsteprisen fordi Adressaparken har størst evne til å påvirke folk. Konkurrentene stilte for det meste med apper til personlig bruk, mens Adressaparken er en plattform som er tilgjengelig for allmuen og som oppfordrer alle til åpenhet, sa Andrew Perkis den gang.

Rett over midnatt, norsk tid, blir det klart om Adressaparken har innkassert en enda gjevere pris enn i 2016.

