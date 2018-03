Adressaparken nominert til ny pris i Texas

Kristin (30) om livet etter kreften: Må ha legeerklæring i veska for å bevise at hun er edru

SXSW er en festival for innovativ kunst, teknologi og design i Austin, Texas.

«Place by Design» er SXSWs offentlige romdesignkonkurranse, Den viser hvordan design i skjæringspunktet mellom kunst og teknologi gjenspeiler hvordan vi bruker og samhandler med stedene rundt oss.

En av seks i finalen

Adressaparken er en av seks finalister som er nominert i konkurransen. Det er designerne Wendy Ann Mansilla og Andrew Perkis fra NTNU som har designet parken.

SXSW's Place by Design er en plattform hvor kunstnere, arkitekter og designere på alle nivå kan presentere løsninger som forbedrer våre offentlige rom.

Dette sier juryen om Adressaparken:

Adressaparken er en åpen plass hvor man kan leke, utforske, undre seg, oppleve eller slappe av. Alle besøkende bør bli både overrasket og engasjert av å ta del i aktivitetene som er basert på teknologi, media og kunst. Adressaparken spinner over ideen om et lekerom som har mange bruksområder.

Vant i 2016

Dette er ikke første gang Adressaparken vekker oppsikt i utlandet. I 2016 tok Adressaparken gull i konkurransen om beste kunst- og teknologiprosjekt under den europeiske medieteknologikonferansen New European Medias Summit (NEM) i Porto i Portugal.

- Vi vant førsteprisen fordi Adressaparken har størst evne til å påvirke folk. Konkurrentene stilte for det meste med apper til personlig bruk, mens Adressaparken er en plattform som er tilgjengelig for allmuen og som oppfordrer alle til åpenhet, sier Andrew Perkis, professor ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU. Han fikk prisen sammen med kunstneren Wendy Ann Mansilla. Parken er utformet i nært samarbeid mellom Adresseavisen, NTNU og Trondheim kommune.

«Living lab»

I sin begrunnelse la juryen vekt på at Adressaparken er en plattform for å fortelle digitale historier midt i et bysentrum, og at parken har potensial til å påvirke folks hverdag.

Parken er en fast installasjon, en såkalt «living lab», en sensorbasert interaktiv park. Led-lysene i parken illustrerer de gamle avisspaltene der man får opp bilder forskjellige deler av historien.

