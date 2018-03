Han blir ny konge i spelet på Stiklestad

To OL-utøvere utestengt på livstid for seksuell trakassering

Eidsvold skal til høsten spille i forestillingen Byggmester Solness på Trøndelag Teater.

- Eindride er en utrolig nyansert og flott skuespiller som vil fylle spelformatet og rollen på en utmerket måte. Dette blir spennende å se, sier Turid Hofstad, direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Allsidig skuespiller

Eidsvold har siden 1990 vært ansatt ved Nationaltheatret, og er kjent fra flere TV-serier og filmer, blant annet har han hatt roller i Hotel Cæsar og filmer som Vegas fra 2009 og Maskeblomstfamilien fra 2010.

Eidsvold er utdannet ved Statens Teaterhøgskole og har gjort alt fra tittelrollen i Peer Gynt til en rekke Ibsen-karakterer. Her er noen av rollene han har spilt: Osvald i Gjengangere, tittelrollen i Erasmus Montanus, flere roller i Sult, Bernhard i Et deilig sted, tittelrollen i Tartuffe, Ejlert Løvborg i Hedda Gabler, Gregers Werle i Vildanden, Geissler i Markens grøde, Gottfried i Himmelweg, Johannes Rosmer i Rosmersholm, Trigorin i Måken, Fatzer i Fatzer, tittelrollen i Peer Gynt, Peter Werle i Vildanden, En folkefiende – Enemy of the Duck og Touchstone i Som dere vil.