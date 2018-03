Nå kan du se Adressa i kortene

Du må betale 60 000 mer i året for et boliglån på 4 millioner kroner

Hvordan tenker og jobber man i Norges eldste avis?

250-årsjubilanten Adresseavisen har nå offentliggjort sin redaksjonelle årsrapport, og her kan du lese mer om redaksjonens satsinger, arbeidsmåte og vurderinger i året som gikk.

Les hele rapporten her

- Dette er vår selvangivelse, der leserne kan se oss i kortene, sier sjefredaktør Kirsti Husby.

- Her kan folk lese hvordan vi har jobbet og tenkt i året som gikk, vi byr på oss selv. Selv om mye handler om hva vi mener har vært viktig og hva vi er fornøyde med, prøver vi også å ha et kritisk blikk på oss selv, forklarer Husby.

Her kan du se Adressa-fotografenes beste bilder fra året som gikk

Fornøyd med å sette dagsorden

- Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi har jobbet med undersøkende og avdekkende journalistikk, da kanskje spesielt Kystad-saken. En sak det var viktig å opplyse leserne våre om, og som har fått store konsekvenser, sier Husby. Hun mener det er viktig å få fram viktige historier for og fra vår region, og nevner sakene der avisen gikk i dybden og fant de trønderske IS-krigerne.

Husby forteller at Adresseavisen både tar mål av seg å oppdatere nyhetsbildet 24 timer i døgnet, men samtidig sette dagsorden og være den viktigste debattarenaen for folk i Midt- Norge.

- Her har vi hatt mange tydelige satsinger på alle fagområder. At vi er et mediehus med stor bredde, er noe av det jeg er aller mest fornøyd med, sier hun.

Valg og hverdagsliv

Rapporten presenterer mange av de største redaksjonelle satsingene i løpet av et rikholdig nyhetsår:

I forbindelse med valget ble alle 47 trønderske ordførere intervjuet og fotografert, og politisk avdeling gikk på tampen av året også tett på metoo-sakene i norsk og trøndersk politikk. Et ønske om å komme tett på folks hverdag i forbindelse med kommunereformen, resulterte i serien «Livet med kommunen», der vi tilbrakte en uke i Åfjord. Vi fulgte også sporene etter mindreårige asylsøkere som forsvant fra norske mottak, og fant dem igjen på gata i Paris.

Forsvinningen til studenten Rakavan Jeevaharan var en sak som skapte stort folkelig engasjement, det samme gjorde serien der leserne ble invitert til å melde inn Midt-Norges dårligste veier. Sakene om vold i trondheimsskolen engasjerte både lesere og politikere. Andre store serier som preget Adresseavisen i 2017, var «Trøndelag redder verden» og «Livet på St. Olav».

Podkaster og debatter

Sportsredaksjonen har som alltid vært tett på RBK, og kåret i 2017 i samarbeid med leserne tidenes 100 beste RBK-spillere. Under Trondheim Maraton ble alle deltakere fotografert 200 meter før mål. Podkasten «Rasmus & Saga», der journalistene Petter Rasmus og Ole Kristian Sagbakken ukentlig inviterer gjester til å snakke om fotball, er blitt en suksess med over 5000 lyttere per episode. Adresseavisen har i 2017 også levert podkasten «OmAdressert», der kommentaravdelingen diskuterer ukens nyhetsbilde.

Kulturavdelingen trekker fram sin artikkelserie om dårlig besøk på Trondheim kunstmuseum, debatten rundt estetiske fag i skolen, samt den løpende dekningen av store festivaler og konserter.

Braklansering av Remas «Æ», etterfulgt av sterke reaksjoner på ny bestevenn-strategi, oljebransjen i Trøndelag som slo tilbake, rekorder og nedturer i boligmarkedet og et turbulent år for Norske Skog var blant sakene som preget økonomidekningen i 2017.

Lørdagsmagasinet UkeAdressa bød blant annet på et møte med et knippe trassige, trønderske Trump-tilhengere, og ungdommer som måtte leve en uke uten smarttelefon. I serien «Diagnose: Pårørende» møtte vi mennesker som lever tett på personer med sykdom og sterkt hjelpebehov.

Feiret 250 år

Året ble også preget av at Adresseavisen, landets eldste nålevende avis, fylte 250 år.

- Det har vært et år vi ønsket å feire sammen med leserne våre, Vi har hatt mange vellykkede arrangementer der vi har møtt leserne og sammen med dem både sett bakover og framover. Vi merker at historien betyr mye for folk, men det har også vært viktig å fortelle at vi er klare for nye 250 år. Vi har vekst i antallet abonnenter for første gang på en stund, og er fortsatt det viktigste mediehuset i regionen. Det er en posisjon vi skal ta vare på, sier Husby.

Nedbemanning og prioritering

Fortsatt er det krevende tider for mediebransjen, og som de fleste andre mediehus har Adresseavisen vært gjennom en større nedbemanning. I rapporten heter det at avisen medgir å ha mistet mange gode penner, og at de det siste året har jobbet hardt for å kompensere dette med å bli bedre på å prioritere saker. Prioriteringen skal foregå langs to akser: Avisen ønsker å satse på saker som ligger i kjernen av samfunnsoppdraget, i tillegg prioriteres saker som blir godt lest.

- Jeg tror vi møter den nye tidene best gjennom å fortsatt lage kvalitetsjournalistikk. Vi må også skrive om ting folk er opptatt av, bare slik kan vi oppleves som relevante. Flere og flere leser oss digitalt, spesielt på mobil, og der gjør vi en stor innsats som vil fortsette, sier Husby.

- Hva kan bli bedre?

-Vi har startet et arbeid for å få flere kvinnelige kilder inn i sakene våre. Balansen må bli bedre, der har vi ikke vært flinke nok. Språk og etikk er andre områder vi ikke er alene om å jobbe med, men det er viktig å ta lærdom av for eksempel PFU-saker, sier Husby.

Last ned hele rapporten her

Mest leste saker på adressa.no 2017

Saker åpne for alle:

1. Snåsamannen tror Trump blir skutt – 222 630 sidevisninger

2. Mammahjertet blør (Ordet fritt-innlegg) – 184 170 sidevisninger

3. Mann i 20-årene omkom – 181 683 sidevisninger

4. Jeg må fraråde alle å bli helsefagarbeider (Ordet fritt-innlegg) – 169 338 sidevisninger

5. Navnet på ektepar som omkom i MC-ulykke frigitt – 149 531 sidevisninger

Plussaker:

1. Test deg selv – klarer du bilteorien – 48 964 sidevisninger

2. Dette bør du aldri gjøre på jobbens PC – 46 933 sidevisninger

3. Ti matvarer du bør holde deg unna om du vil gå ned i vekt – 44 323 sidevisninger

4. Årets beste juleøl 2017–32 755 sidevisninger

5. Når kan du lovlig parkere ifølge dette skiltet? – 32 336 sidevisninger

Disse sakene har utløst flest plussabonnement:

1. Her er bilene sekunder før dødsulykken skjer på E6 – 97 abonnement

2. Se målgangene under Trondheim Maraton 2017 – 91 abonnement

3. Politiet: Har sett video som viser dødsulykken på E6 – 69 abonnement

4. 18-åring fra Trondheim druknet på Bali – 55 abonnement

5. Helt uvirkelig at han er borte – 51 abonnement