100 trykk til lys i Domen

Håkon Bleken har tatt utgangspunkt i Mysterier av Hamsun, og et møte mellom hovedpersonen Nagel og prestedatteren.

Siltrykk fra Hamsun

- De møtes en sommerkveld i skogen. Ser du lyset her, det er viktig i denne scenen, forklarer Bleken.

- Det handler om lys til Nidarosdomen, ikke sant. Derfor valgte jeg dette.

- Hva betyr Nidarosdomen for deg?

- Jeg er veldig glad i den kirka. Ta bort Nidarosdomen og studentene - da har vi ingenting igjen i Trondheim. Jeg har malt Domen mange ganger.

- Du gir bort et bilde, Bleken?

- Det er en ære for meg, og det betyr en halv million til lys. Hvis vi får solgt alle. Vi må bare passe på at det ikke blir for mye lys, det påvirker fargene.

- Å, han er 70?

«Less is more», mener Bleken, en smule skeptisk. Så han får vite at jobben er gitt til en kar som er både arkitekt og lysdesigner, og som går til verket med ærefrykt. Erik Selmer. Og - han har passert 70 år.

- Å, han er 70? Det var jo nesten litt betryggende. Disse ungdommene er jo truende til å sette inn rockebelysning. Det er lettelse i latteren.

Vi sneier innom akustikken i kirka, også. Bleken mener den kan bli bedre.

- Men arkitekturen er fantastisk, slår han fast, før han krøller tunga og ramser opp områder i Paris som, er opplevelser.

- Det gjør noe med deg å være i slike omgivelser. Og det er jo ikke sånn at Nidarosdomen er bare for gudstjenester eller kristne, heller. Tvert imot, vil jeg si.

Tradisjon julaften

Selv satt han der hver julaften, mellom mor, far, sin eldre søster og bror - en lyslugget guttunge i matrosdress - og lyttet til biskop Fjellbys barnepreken.

- Det var tradisjon, men vi var selvfølgelig mest opptatt av julegavene som kom etterpå. Faren min var julenisse, med maske og alt. Jeg ble dritredd. Ansiktet hans hadde så merkelig hud.

- Jeg burde kanskje male det der...

Om to uker kommer de 14 bildene i Blekens «Korsveien» på plass i Nidarosdomen. Der blir de hengende permanent, til stor glede for alle, ikke minst kunstneren selv, som synes det er et høydepunkt i karrieren.

Men først handler det om penger, slik at vi får lys i kirka.

Lørdag klokken 14.00 er Håkon Bleken på plass i To tårn, besøkssenteret ved Nidarosdomen, for å signere trykkene.

