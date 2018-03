Bleken-trykkene borte på en drøy halvtime

Saken oppdateres.

Silketrykket «Sommeraften» med tema fra romanen «Mysterier» av Knut Hamsun, er Håkon Blekens bidrag til lys i kirka han er så glad i.

Lørdag møtte han opp i To tårn, eller besøkssenteret ved Nidarosdomen, for å signere trykkene. Da Adresseavisen møtte kunstneren tidligere i uka, og spådde at de kom til å gå unna som varmt hvetebrød, var han slett ikke overbevist selv.

- Tror du det? Vi har 100 trykk, og hvis vi får solgt alle gir det i alle fall 500 000 kroner til lys, sa han da.

Revet unna

Flere Adressa-lesere har i løpet av dagen tipset redaksjonen om mye folk og stor interesse for å sikre seg et silketrykk av Bleken i dag. Flere måtte dra hjem uten bilde, forteller direktør ved Nidaros Domirkes Restaureringsarbeider, NDR, Steinar Bjerkestrand:

- Dette er noe av det artigste jeg har vært med på, på lenge. Gaven fra Håkon Bleken ble revet unna i løpet av 36 minutter. Det var en fantastisk opplevelse, sier Bjerkestrand.

Til sammenligning vet vi at da Håkon Bleken donerte et bilde til inntekt for Vår Frue kirke for ti år siden, ble 100 trykk solgt på 36 timer. Denne gangen brukte han altså bare 36 minutter.

- Alle som kom var glade, dels fordi Bleken har et navn, selvfølgelig, men også fordi de ønsker å bidra i dugnaden for ny belysning. Jeg klarte heller ikke å registrere at noen ble sure fordi de havnet for langt bak i køen. Det kom folk i alle aldre, både eldre og yngre, som ønsket trykket. Det var rett og slett et eventyr, sier Bjerkestrand.

Stort spleiselag

Finansieringen av ny belysning til Nidarosdomen er godt i gang. Linda Hofstad Helleland har allerede lovet 10 millioner kroner på vegne av regjeringen. Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) har senere fulgt opp fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallems forslag om å bidra i finansieringen, og foreslår fem millioner kroner fra henholdsvis kommune og fylke.

Skjøtskifts forslag kommer trolig opp i bystyremøte 12. april.

Direktør i NDR, Steinar Bjerkestrand, har levert formelle søknader om finansiering på de foreslåtte beløpene til både kommune og fylkeskommune.

- Ifølge mine kilder er det ikke uvanlig at hvis staten går inn med 50 prosent av finansieringen, så følger kommune og fylkeskommune opp med 25 prosent hver. Men vi får vente og se, sier han.

Fra før doneres det jevnt med penger på Sparebank 1 SMNs spleis-aksjon, der alle som ønsker det kan bidra. Banken og Nordenfjelske bykreditts stiftelse har allerede gitt 500 000 hver, og Thomas Angells stiftelser har gitt 150 000 kroner.

- Blekens gave, minus obligatorsk kunstskatt, gir nesten 500 000 kroner. Helt fantastisk, sier Bjerkestrand.

