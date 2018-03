Låtskrivere fra Trondheim er årets beste opphavsfolk

Saken oppdateres.

To av prisene gikk til Trondheim. Begge til opphavsfolk, den ene innen klassisk/samtidsmusikk og den andre innen poplærmusikk.

Låtskriverkollektivet Dsign fra Trondheim og komponisten Ståle Kleiberg kunne dra hjem med hver sin pris som årets opphavere.

- Tusen hjertelig takk, sier Anne Judith Stokke Wiik i Dsign når vi ringer og gratulerer.

- Tusen takk. Det er helt strålende. Jeg er veldig, veldig glad, sier Ståle Kleiberg.

Hjerteklapp for Dsign

De fire låtskriverne Anne Judith Stokke Wiik, Ronny Vidar Svendsen og Nermin Harambasicbak står bak navnet Dsign.

Anne Judith Stokke Wiik sier hun har hjerteklapp etter å ha vunnet.

- Det betyr så mye for oss, og i dette selskapet med Susanne Sundfør, Sigrid og Kygo, ramser den jublende glade prisvinneren opp.

Internasjonal karriere

Juryen sier følgende om låtskriverne fra Trondheim:

«Årets opphaver har gjennom flere år bygget en bemerkelsesverdig internasjonal karriere. De har vært involvert i flere titalls nr.1-hiter på ulike Billboard-lister, og solgt over 25 millioner plater i tillegg til høye streamingtall.»

Juryen fortsetter med at de har en imponerende kulturforståelse og sin høye profesjonelle håndverksmessige standard: «De har skapt en hitfabrikk for kommersiell pop, som kan stå som et inspirerende forbilde for andre som ønsker å nå ut og arbeide i noen av verdens største musikkmarkeder.»

- Utrolig lykkelige

- Vi er så utrolig lykkelige, sier Anne Judith Stokke Wiik på vegne av hele gjengen sin. De holder til i Trondheim og har hele verden som arbeidsplass. De lager musikk til Korea, Japan og resten av Asia, Latin-Amerika, USA, England og egentlig hele verden ifølge den glade låtskriveren som syns dette er superstas.

Musikkforleggerprisen ut for å hedre norske komponister, låtskrivere og musikkforlag i året som gikk.

- Det er ekstra stas med priser som går til bakfolk, låtskrivere og produsenter. Vi er relativt usynlige, sier Anne Judith Stokke Wiik.

- Komponister sitter mye alene

Det samme sier komponister Ståle Kleiberg. Han fikk prisen for årets opphaver innen klassisk/samtidsmusikk for «Mass for Modern Man» som ble urframført under Olavsfestdagene i 2015.

- En komponist av min type sitter stort sett alene og jobber alene, sier han og forteller om det å sitte alene et helt år og drive med sitt før komponisten dukker opp fra hulen sin med kilovis av noter.

- Denne prisen er en vaksine mot tomhetsfølelsen en lett kan kjenne på etter en slik lang arbeidsperiode alene. Dette gir så mye ny energi og mot til å gå i gang med nye prosjekter.

Nytt verk til Olavsfestdagene

Men nå ser Ståle Kleiberg også fram mot Olavsfestdagene i sommer. På programmet 29. juli står hans nye samarbeidsverk med dikteren Helge Torvund.

- Jeg er helt i innspurten nå, sier Kleiberg.

Og juryen har følgende forklaring på hvorfor han fortjener prisen:

«Årets opphaver har hatt gjentagende og vedvarende suksess, også i 2017. Aller mest i utlandet, men også i Norge. Mass for Modern Man ble bestilt av Munich Cathedral Choir. Ståle Kleibergs Messe for det moderne menneske handler om tap av eksistensiell mening som motsetningen til håp og tro. Verket er en stort anlagt konsertmesse for to solister, kor og orkester. »

