Dette kan du gjøre i bypåska

Mange av museene har egne tilbud til barna i påska. Vitensenteret er et populært alternativ.

De har jevnt besøk gjennom hele året, og er åpent hver eneste helg.

- Selv i dag, med nydelig vær ute, finner barnefamiliene veien hit, sier Rannvei Sæther, pedagog og formidler ved Vitensenteret.

- Vi har aktiviteter fra kl. 12-16, og de fleste blir her i to-tre timer for å få med seg alt. Ca. 400 besøker oss hver dag i helgene, sier Sæther.

Populær 360-kino

Akkurat nå er 360-kinoen mest populær. I samarbeid med Metamorf, vises også en audiovisuell kunstinstallasjon, et kunstverk i kombinasjon med lyder.

- Her har vi fulle hus. Det kan bli litt skummelt for de minste og forestillingen passer best for barn over åtte år, mener Sæther.

Plantarievisningen, der guiden forteller om universet, med stjerner og planeter blir aldri kjedelig og foregår også i 360-kinoen.

- Verkstedaktivitetene våre varierer fra dag til dag, vi lager tinnfigurer, svamperobot og vi har ulike påskegrublerier. Vårt mål er å skape undring, nysgjerrighet og skaperglede, sier pedagogen.

Turist i egen by

- Vi ser at folk har lyst til å komme til oss også i påska, så i år kjører vi på med åpent hver dag. Vi tenker det er lurt å tilpasse seg publikummet, sier Audun Hoem Hagen, informasjonsmedarbeider ved Rockheim.

- Det er ikke slik at alle drar til fjells?

- Det virker som det er mye folk hjemme, og som lurer litt på hva de skal finne på. Mange er i modus for å være turist i egen by, og benytter seg av tilbudene som finnes. Det er nok fortsatt mange som ikke har vært på Rockheim, sier Hoem Hagen som regner med et besøk på et par hundre hver dag. Han frister med både barnas time, omvisninger, viseutstilling og ikke minst hovedutstillingen som er en musikkreise fra 1950-tallet og frem til i dag.

Kriminelt på Sverresborg

Museene i Sør-Trøndelag består av 11 museer og 24 besøksteder, og mange av dem har eget tilbud til barna i påska. Her er et utvalg:

På Ringve Museum kan barna prøve musikkinstrumenter i samlingen, og de får lage sine egne. For eksempel kan et rømmelokk bli en kul gitar, og kanskje blir det også søt musikk av en dorull. Ringve har åpent gjennom hele påsken, unntatt mandag.

Sverresborg museum frister med en kriminell påske, med detektiv Dust som leter etter tyven som har stukket av med byens godteri. Detektiv Dust er på sporet kl. 13,14 og 15, og det er påmelding i resepsjonen. Påskeharen er også på ferde, og har gjemt påskeegg rundt om i byavdelingen som barna kan være med å finne. Ellers finnes flotte akebakker, og rikt dyreliv i friluftsmuseet.

Barnas sjøfartsmuseum er et annet alternativ, med lek og læravdeling og mange oppgaver for hele familien. Skoleskipet Tordenskjold og skipsrotta Sivert er gjennomgangstema, og Sivert trenger hjelp. Han blir så fort sjøsyk.

Rockheim er også åpen gjennom hele påska, fram til 2. påskedag. Kl 12 får de yngste barna oppleve Rockheims «hemmelige» lokaler og kanskje tegne i Knutsen & Ludvigsen-rommet. Og de kan bli med og teste lydanlegget. Kl 13 er det intro til utstillingen Ei vise er så mangt, om norsk visesang og visetradisjoner og visas betydning for norsk popmusikk. Kl 13.30 er det intro til En blå ballong, som handler om Arne Bendiksens 60-tall. Fra 14. er det åpen omvisning i Rockheims faste utstilling, Tidstunnellen.

Trondheim kunstmuseum har åpent onsdag – søndag i påsken, og viser Killi-Olsen New York 1983.

Nordenfjeldske kunstindustrimuseum har også ulike aktiviteter for store og små i påska. Langfredag er det omvisning på høydepunktene i museets samling. Påskeaften kl. 14 inviterer aspirant Mona Malkhatavi både store og små til å bli med på dansk påsketradisjon – å klippe gækkebrev. 1. påskedag kl. 14 er det siste søndagsomvisning på Tone Vigeland Retrospektiv.

Norsk Døvemuseum har åpent i dag fra 11-15, og påskeaften fra 12–16. Her blir det rebus, maling av egg og andre aktiviteter.

Befinner du deg på Røros, så har Rørosmuseet har daglige omvisninger i Olavsgruva kl. 15, og Smelthytta har både skattejakt, påskeverksted og quiz hver dag gjennom hele påska.