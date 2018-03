D.D.E.-låtskriver Frode Viken er død

Ingen trodde at Gabriel og Leo ville overleve

Bandet har skrevet en melding om dødsfallet på sin Facebook-side.

«Det er med stor sorg vi må meddele at vår gode venn, gitarist og komponist Frode Magnus Viken er død, 63 år gammel. Frodes helsetilstand ble nylig forverret, og han gikk bort etter kort tids sykeleie. Han vil bli minnet i hver og en av hans fantastiske låter. Våre tanker går til familien.» heter det i minneordet.

I 2013 fikk Viken kreftdiagnose. Like før jul samme år fikk han beskjed om at han var blitt kreftfri. I startet av 2014 fortalte Viken om sykdommen i et intervju.

På deres egne nettsider skriver D.D.E. at Viken er bandets suverene låtskriver.

Han har lang erfaring fra blant annet drift av musikkforretning, lydstudio, nærradio, samt at han har vært gitarlærer ved Namsos kommunale musikkskole.

I 2014 ble D.D.E.s «Vinsjan på kaia» kåret til Norges beste nasjonalsang av Nye Takter, Dagsavisens musikkredaksjon. Avisen rangert de 20 beste låtene om Norge, med låter som spenner fra 1958 til 2012. Frode Viken skrev melodien, mens forfatter Idar Lind står bak teksten på låten som kom på plate i 1993.

På plassene bak havnet blant annet Alf Prøysens «Så seile vi på Mjøsa», Lillebjørn Nilsens «Barn av regnbuen» og Stein Ove Bergs «Manda‘ morra blues».

- Det er voldsomt, litt av ei liste. Skikkelig stas, men også velfortjent, uttalte Viken om kåringen.

Ifølge Namdalsavisa etterlater Viken seg kone, to barn og fire barnebarn.