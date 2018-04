Listhaug-maleriet overmalt i natt

Viser fødselen på TV fra St. Olav: To dager før termin oppdaget legene en stor cyste i Birgittes babys mage

Saken oppdateres.

Kunstverket som viser Sylvi Listhaug hengende på et kors har vakt voldsomme reaksjoner. I natt ble det dekket til med svart spraymaling.

Det var NRK Hordaland som først meldte om at gatekunsten er malt over. Bildet skal ha blitt ødelagt av en hettekledd person med sprayboks ved 02-tiden i natt, ifølge kanalen. NRK har bilde av personen som står og sprayer over maleriet som er laget av gatekunstneren AFK.

LES OGSÅ: Ståle Gerhardsen: - Det er både lekkert og litt morbid

Det har åpenbart vært stor aktivitet på Nygårdshøyden i natt. Først skal gatekunstneren selv ha forsterket teksten i bildet for å få frem mediekritikken som han mente druknet i Listhaug. På sin Instagram-konto skriver han:

– Noen har vært travel i natt. Takk til den ukjente artisten som har tilført den avsluttende «touch» som jeg var på jakt etter. «It accompanied mine nicely!»

Natt til 2. påskedag

Det var natt til 2. påskedag at gatekunstverket dukket opp i krysset mellom Hans Holmboes gate og Fosswinckels gate i Bergen.

Ved Listhaugs føtter var det plassert flere mikrofoner, og på veggen bak den nakne kroppen sto det blant annet «Free Palestina», «Yemen» og «Mass surveillance».

– Haglet med meldinger

Det var uenighet i sameiet om Listhaug-bildet skulle få henge.

– Vi ble tatt litt på sengen her, og jeg må ta en ringerunde for å høre hva folk mener. Det har haglet inn med meldinger og telefoner både privat og på kontoret etter graffitien ble oppdaget, sa styreleder i bygget, Jan Willy Rasmussen.

Før bildet ble overmalt, fikk eierne av bygget inn et bud på gatekunsten.

Politiet avventer

Operasjonsleder Stein Rune Halleraker sier at politiet foreløpig ikke har hatt noe befatning med saken.

– Vi har ikke fått noen henvendelser i løpet av natten. Dersom huseier eventuelt vil anmelde skadeverk eller hærverk, så er det opp til dem å agere. Vi gjør ikke noe med saken før vi eventuelt blir kontaktet, sier operasjonslederen.