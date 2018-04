- «Heimebane» har nådd både fotballfansen og de som aldri har sett en fotballkamp før

- Han føler ikke at han får betalt for innsatsen han legger ned

Saken oppdateres.

NRKs dramaserie «Heimebane», om Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp) som overtar som trener for herrelaget Varg, har fått mye oppmerksomhet de siste ukene.

Selv om seriens seertall på lineær tv har vært beskjedne i forhold til tidligere års dramasuksesser på NRK, bidrar høye seertall på nett til at Køhn likevel er svært fornøyd med den samlede oppslutningen.

- Vi har sett at den lineære tv-bruken har falt med 25 prosent totalt bare det siste året, og nedgangen har vært mest merkbar for drama. Samtidig er drama det mest sette innholdet på nettspilleren, og spesielt «Heimebane» har høye spillertall, forteller Køhn.

LES OGSÅ: Ville vise hvorfor det er vanskelig å si fra om seksuell trakassering

Kan runde millionen

«Heimebane» er så langt sett av i snitt 750 000 seere på alle plattformer, per episode. Den har rundt 500 000 seere på lineær tv (inkludert repriser), mens flere hundre tusen strømmer serien på nett. Noen sparer også serien til alle episoder er ute, mens enda flere vil se den i månedene som kommer.

- Det er ikke usannsynlig at enkelte episoder vil bikke over én million seere til slutt. I så fall blir serien blant våre mest sette, bare slått av «Kampen om tungvannet» og noen få andre historiske og veldig brede drama, mener dramasjefen.

LES OGSÅ: «Heimebane» skaper debatt i Norge. Nå åpner engelsk klubb for kvinnelig trener

Når det gjelder sammensetningen av tv-seere basert på kjønn og alder, skiller ikke «Heimebane»-seerne vesentlig fra andre dramaserier fra NRK.

- Vi ser at fordelingen på den lineære seingen er omtrent 50/50, men at noe flere kvinner ser serien på spilleren. Det kan muligens fortelle at flere kvinner velger serien aktivt, spekulerer Køhn, som er svært godt fornøyd med publikumsresponsen. Spesielt setter han pris på at serien har fenget både de som er veldig interessert i fotball og de som er det stikk motsatte.

- Det er dette vi håpte på. Mange har sagt at de skal begynne å følge med på fotball, det handler om at vi viser lidenskapen som finnes rundt selve spillet, tror Køhn.

LES OGSÅ: Hjelp! Det er trøndersk på tv

Fellesskapet rundt tv viktig

«Heimebane» har klart å bli en snakkis, ikke minst gjennom å ta opp spørsmål som kvinnelige trenere på herrelag og nylig også metoo-problematikk.

- Det er klart at oppmerksomheten skaper nysgjerrighet og flere seere. Det er fortsatt viktig for folk å ha felles referanser, et fellesskap rundt det de ser på tv. Til forskjell fra tidligere må man få folk til å velge serien aktivt, og i en mye større konkurranse med andre produksjoner. Så hvor mange som ser en serien lineært, er ikke så avgjørende i fremtiden, mener han.

LES OGSÅ: Ane Dahl Torp kjemper godt med en krevende rolle i en serie som klarer å virke frisk og severdig selv når den ikke er helt god. Det er gjerne et bra grunnlag for å bli populær.

Ivar Køhn forteller at NRK stadig prøver ut nye måter å nå seerne på, derfor er det stadig viktigere å skape oppmerksomhet og å bli snakket om.

- Men det vi har lært, er at det ikke finnes én måte å nå ut til alle på, og ikke én måte å publisere på som er rett for alle serier og for alle målgrupper. Så det som fungerte for «Skam» trenger ikke fungere for «Heimebane», forklarer Køhn.

Det gjenstår tre episoder av første sesong av «Heimebane». Sesong to er allerede under innspilling.