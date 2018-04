Forfatteren Jon Michelet er død

Drosjene står stille i over 70 prosent av tiden

Saken oppdateres.

Det bekrefter forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober Forlag til VG.

– Han døde sent i går kveld, sier Engelstad til avisen.

Tilbakefall

Forfatteren har de siste årene slitt med kreftsykdom, og fikk i fjor sommer et tilbakefall.

Jon Michelet har i flere tiår vært en av Norges mest kritikerroste og mestselgende forfattere. Han hadde et usedvanlig stort nedslagsfelt, fra kriminalromaner med Wilhelm Thygesen via fotballbøker skrevet sammen med Dag Solstad til de siste årenes storverk om norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig.

Sørger

Det litterære miljøet i Norge er i sorg.

– For oss kolleger i krimlitterære Norge er det en bauta som nå har gått bort. Sammen med Gunnar Staalesen var Michelet på 1970-tallet med på å bane veien for den nye norske krimbølgen. Men Jon var mer enn bare en krimforfatter. Han var også en samfunnsengasjert og en politisk opptatt mann. Jeg husker han også som en varm og god kollega, sier forfatter Tom Egeland.