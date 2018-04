Dugnadskonsert for lys i Nidarosdomen

Saken oppdateres.

- Dette er en unik mulighet til å oppleve både guttekoret, jentekoret, domkoret, oratoriekoret og Schola Sanctae Sunniva. I tillegg spiller også en kvartett fra TrondheimSolistene, med John Pål Inderberg og Petra Bjørkhaug på orgel, sier kommunikasjonssjef i Nidarosdomen, Marianne Vikan.

Det er Nidaros domkirke, Vår Frue menighet og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider som står bak konserten, og billetteinntektene går uavkortet til innsamlingsaksjonen for ny belysning i Nidarosdomen.

Spesiell kveld

Konserten vil ha et stort musikalsk spenn, med gregoriansk sang, klassisk kirkemusikk, folkemusikk og visesang. Publikum kan også forvente humoristiske overraskelser.

Musikkprodusent i Nidarosdomen, Vegard Naustdal, er stolt over å kunne presentere et spennende og variert program på tirsdagens konsert.

­- Mange av byens borgere har et stort hjerte for Nidarosdomen. Vi håper at folk vil benytte denne muligheten til å gi et bidrag til ny belysning og samtidig få en stor musikalsk opplevelse. Det er ikke mange trondhjemmere som har opplevd fem av Nidarosdomens kor på en gang. Denne kvelden gir en unik mulighet for det, sier Naustdal i en pressemelding.

Skjulte kunstskatter

Den eksisterende belysningen i Nidarosdomen er fra 1960-tallet, og fungerer dårlig for alle brukerne av katedralen. Nidarosdomen er hele Norges kirke. Den er et kulturminne, et ikon og et nasjonalt symbol, og har en fantastisk arkitektur. Men lyset er så dårlig at mange av de store kunst- og arkitektoniske skattene er skjult i mørket.

«Folk flest»er viktige

Innsamlinger og private gaver har alltid vært avgjørende for kirkebygget. Uten dugnadshjelp fra «folk flest» ville ikke Nidarosdomen ha framstått så majestetisk som den gjør i dag.

- Tirsdag 24. april kan «folk flest» bidra, og samtidig oppleve denne unike konserten, sier Vikan.

Den nye belysningen kommer til å koste ca 22 millioner kroner. Hittil har Sparebank1, Nordenfjelske Bykreditts stiftelse og Thomas Angells stiftelser bidratt til innsamlingsaksjonen, og tidligere i vår donerte Håkon Bleken 100 silketrykk til aksjonen. Trykkene ble solgt ipå en halvtime og ga en halv million kroner. Regjeringen har lovet 10 millioner, og man har forventninger om at både fylket og kommunen bidrar i spleiselaget.

