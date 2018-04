Søker trøndersk rap-talent

Den tragiske historien til Anne Bolsø får Ap til å reagere: – Det går for sent med regjeringen

- Jeg har fulgt med i rapen i Trondheim fra Fremmed Rase på 90-tallet frem til Wonder the Boy dukket opp i fjor. Men akkurat nå trenger jeg hjelp, sier Jørgen Nordeng, alias Joddski.

Som halvparten av Bodø-duoen Tungtvann er Joddski en av de mest sentrale utøverne i utviklingen i norskspråklig rap. Tungtvanns status har ikke akkurat blitt lavere i årene etter at de ble oppløst, og ble grundig bekreftet på gjenforeningskonserten på Pstereo-festivalen for fire år siden.

Lang kveld med rap

Nå holder Joddski på med å spille inn et nytt album, men gjør et avbrekk for å stelle i stand konsert på Verkstedhallen 16. mai.

- Jeg kommer til å gjøre ting fra tidlig Tungtvann til låter som ikke er utgitt ennå. Men dette blir mer enn meg, nærmest en liten festival. Med meg har jeg meg mine danske venner Klumben & raska penge og Klish fra Tromsø. Men programmet er ikke komplett uten en up and coming rapper fra Trondheim, sier Joddski.

Strekt forhold til Trondheims-rap

- Siden starten har Trondheim vært den beste byen å ha konsert etter Bodø. delvis på grunn av mange nordnorske studenter, men også fordi byen har hatt et rikt hiphop-miljø siden 90-tallet. Jeg har fulgt med på det som har foregått siden Blow Up productions og Konsept gjorde masse bra på 90-tallet. Jeg er kompis med Bad Spit som fortsatt er en legende i norsk rapundergrunn. Jeg har fulgt med på Fremmed rase, G.O.D.S., Shogunz, Sørsia gerilja, Shitrich, Ben Baller og senest Wonder the Boy. Men akkurat nå har jeg ikke noen nye navn i sikte.

Send inn forslag!

- Du har ikke hørt 16 år gamle Geffrey Ofori?

- Se der ja, jeg skal sjekke opp ham straks vi har lagt på røret. Men jeg vil gjerne ha mange flere forslag. Det kan jo bli aktuelt å ha flere artister på scenen også. Folk kan legge forslag på min Facebook-side eller på eventet sin side, sier Jørgen «Joddski» – som har stor sans for det yngre rapfolk driver med.

Rundet 40, men ikke Old School

- Jeg rundet nettopp 40 år, og jeg merker mange jevnaldrende har blitt litt sånn at musikken var bedre før. Men det funker ikke sånn for meg, jeg synes det er spennende å følge musikken slik den utvikler seg med nye generasjoner med nye innfallsvinkler. På min tid var rap undergrunn, nå er rap vår tids popmusikk. Og når det gjelder forslag på unge trøndersk rappere, det trenger ikke være dialekt-rap, trenger ikke være old school hip hop. Jeg er nysgjerrig på mye forskjellig, sier Joddski.