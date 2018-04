Spotify vil bruke 75 prosent mindre mobildata

Saken oppdateres.

Under en pressekonferanse i New York City på tirsdag lanserte den svenske strømmetjenesten gladnyheter på løpende bånd for de 90 millioner brukerne som fortsatt er gratisbrukere av musikktjenesten.

Den mest oppsiktvekkende nyheten var at svenskene nå lanserer en datasparefunksjon som gjør at tjenesten vil bruke 75 prosent mindre mobildata enn fram til nå. En gavepakke til mobilbrukere med spartanske datapakker, skulle vi tro.

90 millioner gratisbrukere

I dag er det rundt regnet 90 millioner gratisbrukere av Spotify på global basis mens 71 millioner er abonnenter. Av disse 71 millionene har 60 prosent tegnet abonnement etter å ha brukt gratistjenesten.

Den andre store nyheten fra pressekonferansen var at Spotify nå åpner opp for at du som gratisbruker kan personalisere spillelistene dine. Ikke ubegrenset ( i alle fall ikke i første omgang), men med et «tak» på 15 spillelister.

15 personaliserte lister

Tidligere har ikke gratisbrukerne kunnet velge hvilken låt ville spille av, men har vært helt avhengig av musikktjenestens «shuffle-funksjon» ( altså i tilfeldig rekkefølge). Fra og med neste versjon av appen så lager nå Spotify personaliserte spillelister basert på musikksmaken din. Disse listene er igjen basert på et utvalg av 15 on-demand -spillelister.

Disse 15 listene kan du til enhver tid personalisere ytterligere ved å fjerne eller legge til artister basert på dine egne kriterier og smak.

Denne nye versjonen av Spotify rulles ut fortløpende basert på de ulike markedene. Planen er at alle brukere skal ha fått den nye versjonen i løpet av de neste to ukene.