ABBA gjør comeback

Saken oppdateres.

ABBA har spilt inn ny musikk etter 35 år. To nye låter – som skal fremføres av deres såkalte «abbatarer».

I forrige uke ble det kjent at et stort, globalt TV-show med ABBA var under arbeid. Det er britiske BBC og amerikanske NBC som planlegger et TV-sendt hyllestshow til bandets ære, med digitale utgaver, såkalte «abbatarer», av de fire.

– Som om tiden hadde stått stille

– Vi holder på å skape «abbatarer» akkurat nå, bekrefter Björn Ulvaeus.

Det var dette arbeidet som fikk det ABBA selv beskriver som «uventede konsekvenser» i sosiale medier :

– Vi følte alle fire at, etter 35 år eller så, at det kunne være morsomt å slå oss sammen igjen og gå inn i innspillingsstudioet. Så det gjorde vi. Det var som om tiden hadde stått stille og vi bare hadde vært på en kort ferie. En utrolig gledelig opplevelse! Det resulterte i to nye låter, og en av dem, «I still Have Faith In You», vil bli fremført av våre digitale utgaver, heter det fra kvartetten.

– Vi er kanskje blitt gamle nok, men sangen er ny. Og det føles godt, sier Agnetha, Annifrid, Benny og Björn.

Nyheten er bekreftet av deres manager Görel Hanser i en pressemelding, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.