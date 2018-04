Venter du på mer «Game of Thrones»?

Saken oppdateres.

At George R.R. Martin snart er i ferd med å sette verdensrekord i antall år mellom to bøker i en serie, er nå så sin sak. En annen er at forfatteren bak mega-suksessen «Game of Thrones» nå har annonsert enda en utsettelse for den sjette boken i serien: «The Winds of Winter».

Fans av TV-serien vil selvsagt være klar over at HBO-serien forlengst har gått forbi materialet som Martin har utgitt i bokform. Ikke bare det, men TV-serien har gjort såpass store forandringer i handlingen at det nå på alle mulige måter er snakk om to forskjellige historier som blir fortalt.

Den forrige boken i serien «A Song of Ice and Fire» ( som er det egentlige navnet på historien) kom i 2011 og het «A Dance with Dragons». Syv år har altså gått siden sist gang forfatteren ga oss en bok i sagaen om Westeros. Den komplette HBO-serien vil ha gått sin gang mellom denne boken og den neste. For nå sier nemlig Martin at det ikke finnes nubbesjanse for at «The Winds of Winter» vil komme i 2018.

En stående vits

De stadige utsettelsen har forlengst blitt en stående vits på internett-forum og i bokbransjen. Mange spår at Martin aldri vil komme til å fullføre de to siste ( og planlagte) bindene i bok-syklusen. Forfatteren går nå inn i sitt 71. år og ser ut til å ha større glede av å blogge om idrettsprestasjoner enn å fullføre sitt livsverk. Det spekuleres også om mer produktive forfattere som Brandon Sanderson burde ta over oppgaven med å fullføre serien.

Den lange ventetiden til tross, Martin har faktisk fullført en bok i mellomtiden. Den kommer senere i år og heter «Fire & Blood» og er en serie fortellinger om hendelsene i «Game of Thrones»-universet da Targaryen-dynastiet hadde full kontroll over de syv kongerikene i Westeros.

George R.R. Martins uttalelse lyter som følger i sin helhet:

«No, winter is not coming… not in 2018, at least. You’re going to have to keep waiting for The Winds of Winter.

You will, however, be able to return to Westeros this year, as I suggested back over on Live Journal.

Archmaester Gyldayn has at last completed and delivered the first half of his monumental history of the Targaryen kings of Westeros, Fire & Blood, and Bantam Spectra and HarperCollins Voyager will be releasing the hardcover on November 20, I am thrilled to say.

I’ve seen the archmaester’s manuscript. Since it was handwritten on vellum with a quill pen, he required my help in transcribing the text to a more modern format: WordStar 4.0, on a DOS computer. Took a while, but a few weeks ago I was able to ship it off to my editors on both sides of the Atlantic, and to my foreign representatives for all my publishers around the world. Some of my foreign publishers will be releasing their editions simultaneously with the US and UK hardbacks; others may need to wait for translation from the Common Tongue.»