Forfattere i opprør mot gammel forfatterforening

Saken oppdateres.

Flere kjente norske forfattere mener at Den norske Forfatterforening er en forening for eliten, og at forfattere som burde få bli medlem, blir avvist, skriver NRK.

Med dette bakteppet har forfatter og tidligere nyhetsanker i TV 2, Jan Ove Ekeberg, nå samlet over 300 forfattere i sin nye forening Forfatterforbundet. Blant dem er de kjente krimforfatterne Hans Olav Lahlum, Tom Egeland, Trude Teige, Tom Kristensen og Hanne Kristin Rohde.

– Jeg ser på Den norske Forfatterforening som en eliteforening. Der har ikke jeg noe å gjøre. Det er ikke heldig. Jeg søker når de ligner en fagforening, sier Kristensen til rikskringkasteren.

Den norske Forfatterforening har om lag 650 medlemmer. For å bli medlem i den 125 år gamle organisasjonen må man ha skrevet minst en skjønnlitterær bok for voksne som har litterær verdi. Det er spesielt dette skjønnsmessige kravet flere reagerer på.

Leder av Den norske Forfatterforening, Heidi Marie Kriznik, kjenner seg ikke igjen i oppfatningen om at foreningen er en eliteforening. Hun forstår imidlertid behovet for å organisere seg.

– Jeg tenker at det kanskje lenge har vært et behov for en forening som Forfatterforbundet. Billedkunstnerne har hatt to foreninger i 25 år, sier Kriznik.