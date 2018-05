Ukeadressa hedret under Nordiske mediedager

Slutt for Cornelias hus i Oslo

Saken oppdateres.

Ukeadressa fikk diplom for «excellence» for utgaven «Verdensrommet sett fra Trondheim», som ble gitt ut i forbindelse med vitenskapsfestivalen Starmus. Diplomet ble delt ut i priskategorien Årets spesialmagasin.

«Et fyldig og godt innblikk fra teknologihovedstaden. Her vier Adressa hele sitt lørdagsmagasin til verdensrommet, med god grafikk, flotte bilder og et imponerende sett saker gis leseren et magasin som vil leve lenge», skriver juryen i sin begrunnelse.

Flere nominasjoner

Adresseavisen var også nominert til prisen Årets avisforside, for jubileumsutgaven 3. juli i fjor, da Adresseavisen feiret 250 år. Fædrelandsvennen vant prisen. I tillegg var Adresseavisen nominert i klassene Årets avis, Årets magasinfoto og Årets lokale nyhetsdekning.

Disse prisene ble vunnet av henholdsvis Dagens Næringsliv som ble Årets avis, Dagbladet og Tønsbergs Blad.

20 priser

Til sammen 20 priser skal deles ut i Bergen til årets beste aviser, magasiner og nettsteder.