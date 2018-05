Sterke rapporter fra et familieliv i ruiner 4

Hall of Fame får fast plass på Rockheim

– En kamp er over

Saken oppdateres.

Terje Brofos, med kunstnernavnet Pushwagner, døde 24. april etter kort tids sykeleie, 77 år gammel.

Hilde Louise Asbjørnsen med orkester innledet mandagens bisettelse med jazzklassikeren «I'll be seeing you» av Sammy Fain og Irving Kahal fra 1938. I en fullsatt sal fremførte de låten ved Brofos' svarte kiste, som var omringet av blomsterkranser.

– En kamp er over

Thomas Seltzer leder bisettelsen og startet seremonien med noen innledende ord om Brofos.

– Vi skal lyse fred over ham og feire at en lang kamp er over. Push sitt liv var som jeg ser det en endeløs kamp, sa Seltzer om sin venn.

– Kampen var noe dypt personlig og noe konkret som rev og slet i kroppen hans og gjorde ham til noe annet, noe større, mer menneskelig enn den sedvanlige narsissistiske kunstbohemen, sa han.

LES OGSÅ: Pushwagner er død

Han beskrev Brofos' siste dager, og forteller at det kun gikk 19 dager fra kunstneren fikk påvist lungekreft til han døde.

– De siste dagene var utmattende for ham selv og de som var med ham. Det var håp om at han skulle lure døden enda litt til og lettelse når han fikk slippe mer kamp, fortsatte Seltzer.

– Han har etterlatt seg stillhet, gråhet og tomhet, men døden gir oss muligheten til å se Push og Terje i nytt lys, fra start til slutt, som et fullendt livsverk.

Kulturelle innslag

Flere kjente kulturpersonligheter er til stede for å hedre Brofos, blant dem skuespiller Aksel Hennie.

– Jeg var glad i ham som menneske. Han var en fyr som var vill på mange områder, men jeg har ennå til gode å høre noen si et negativt ord om ham, sa Hennie til TV 2 før bisettelsen.

LES OGSÅ: - En fargeklatt er borte

Han betegner Brofos som en som behandlet folk med respekt.

– Jeg håper jeg har den sammen evnen til å glede folk rundt meg som det han hadde, sa Hennie, som skal lese tekster av Axel Jensen og diktet «Stillheten etterpå» av Rolf Jacobsen under seremonien.

– Viktig samtidskunstner

Dette er første gang noen bisettes fra Kunstnernes Hus, og direktør Anne Hilde Neset har betegnet seremonien som «historisk».

Brofos' datter Bonnie Brofos skal holde tale for sin far, og i tillegg skal forfatter Petter Mejlænder, kunstkritiker Tommy Sørbø og den svenske forfatteren Jan Verner-Carlsson tale.

Les også: Pushwagner med sommersalg for 27 millioner

Pushwagner ble det siste tiåret ansett som en av Norges viktigste samtidskunstnere, og han oppnådde også internasjonal anerkjennelse med blant annet stor suksess på samtidskunst-biennalene i Berlin og Sydney.