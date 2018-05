Her er trønder-rapperne Joddski valgte

Verden presenteres for to historier, den palestinske og den israelske. Begge kan ikke være riktige

- Rundt 20 artister sendte inn musikk til meg etter at jeg gikk ut i Adressa og søkte etter trondheimsrappere. Mye var veldig bra, sier Jørgen Joddski Nordeng, som til slutt endte med å velge to unge artister, Tidemann og Unge Løve.

- De to er veldig forskjellige, men begge rapper på trøndersk, begge kommer med sine første utgivelser nå om kort tid, forteller Joddski, som beskriver Tidemann som en klassisk old school-rapper som «selv den eldre generasjonen skjønner seg på», og Unge Løves stil som mer moderne, mer melodiøs.

Rap er den nye rocken

- At de to er ubeskrevne blad også for mange som følger godt med i rapen i Trondheim, og at de ikke engang kjenner til hverandre, er både et tegn på at det skjer mye spennende i Trondheim for tiden, og at hiphop er blitt et stort musikalsk univers. Rap er den nye rocken. Før var rapen én samlende greie, nå er det en drøss stilarter og mange miljøer, med like stor forskjell i uttrykket som mellom singer/songwritere og black metal innen rocken, forklarer Joddski.

- Det er veldig bra at sjangeren har åpnet seg opp, at «alt er blitt lov», sier Unge Løve alias Iben Nygaard (21) fra Buran. Han pleide å spille i rockeband, før han begynte som hiphop-produsent, og til slutt begynte å rappe selv. Etter en omflakkende tilværelse i et par år, med opphold i Oslo, Bergen og Støren er han igjen basert i hjembyen. Singlen «Ung og lovende» er klar for utgivelse på trondheimslabelen Attack music. Han gleder seg til å få vist seg frem på konserten natt til torsdag, men vet ikke ennå hvor langt sett han får, og kjenner heller ikke musikken til sin medoppvarmer Tidemann.

Tidemann er 24 år og har rappet siden han brukte konfirmasjonspengene til mikrofon for ti år siden. «Isbjørner, sokker, hunder i vesker og blomster. I Tidemann sin verden er ingenting for smått, stort eller rart å snakke om. Tekstene er en blanding av vittighet, selvironi og uhøytidelighet som få kan matche», heter det i en pressemelding.

En hel all nighter

Joddskis konsert å Verkstedhallen blir en stor affære. – En hel allnighter, sier Joddski som i tillegg til Tidemann har med sine danske venner Klumben & raska penge og Klish fra Tromsø. Joddski selv er i ferd med å spille inn et nytt album, men gjør et avbrekk for denne konserten der hans egen avdeling vil spenne fra tidlig Tungtvann til låter som ikke er utgitt. Han gleder seg til å møte sitt store publikum i Trondheim, og til å vise frem to av byens største talenter.

Stor tro på trondheimsrapen

- Det var overveldende å se hvor mye som rører seg under overflaten og i de nye generasjonene. I min generasjon kjenner jo alle til Sørsida Gerilja-gjengen, Bad Spit, Fremmed Rase, Bromstad, Shogunz, GODS, Dekstra Large og har lurt på hvor det blir av neste generasjon. Ingen grunn til panikk, hiphop lever i beste velgående i Trøndelag, og det var ingen enkel oppgave å velge seg supportartister.

Av andre vil jeg trekke frem det som virker som miljøet rundt Wonder The Boy: Gerald Ofori og ikke minst P-Flow, som trass alder leverer dødsproff engelskspråklig rap. Jeg vil også nevne Fejl & Daler, undergrunnstraveren Kjartan Gaulfossens nye prosjekt. Helgeland 8-Bit Squad har også en unik greie på gang. Men altså, aller beste er Unge Løve og Tidemann. De viser bredden i den nye generasjonen rappere i byen. Jeg har veldig god tro på fremtiden, sier en engasjert Jørgen Nordeng.