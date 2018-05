TONO anmelder Tidal

Verden presenteres for to historier, den palestinske og den israelske. Begge kan ikke være riktige

Musikkrettighetsorganisasjonen anmelder Tidal til Økokrim, melder Dagens Næringsliv mandag morgen.

TONO ivaretar rettighetene til opphavspersonene bak musikken. Når en sang spilles, får artisten og komponistene mest penger, men også om lag 12 prosent av pengene går til den som eier opphavsrettighetene til musikken. Disse pengene samles inn av TONO og dens søsterorganisasjoner over hele verden.

Dagens Næringsliv avslørte i forrige uke at Tidal kan ha forfalsket lyttertallene for artistene Beyoncé og Kanye West. Jay Z, som er gift med Beyoncé, kjøpte opp Tidal i 2015. Kanye West har fra starten vært en av de mest kjente artistene i stallen til Tidal og en nær venn av Jay Z. Ifølge materialet til DN har Tidal manipulert avspillingene med de to artistene mer enn 320 millioner ganger, noe som har gitt dem mer penger på bekostning av de andre artistene som blir avspilt via Tidal.

Tidal har nektet for påstandene.

TONO anmeldte mandag Tidal etter at de ikke ar greid å få noen forklaring fra selskapet.

– Vi er overrasket over at Tidal ikke har kommet på banen og gitt oss en forklaring på det som fremkommer i DNs artikkel i forrige uke. Dette er opplysninger som har sendt sjokkbølger inn i musikkbransjen i mange territorier, sier direktør Cato Strøm i TONO til Dagens Næringsliv.

Han sier en anmeldelse også bør være i Tidals interesser siden selskapet sier det ikke er foregått manipulasjon.