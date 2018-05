Verdens første 3D-opera til Trondheim

Saken oppdateres.

– Dette er kanskje den mest spennende festivalkomponisten vi har hatt, noensinne, sier kunstnerisk leder Sigmund Tvete Vik.

Han tenker spesielt på at van der Aa har skrevet verdens første 3D-opera, der en sanger og en 3D-film er likeverdige partnere. Kammeroperaen «Blank Out» blir en av hovedsatsingene under festivalen til høsten. Verket er tidligere fremført i Amsterdam, Beijing, Lucerne, Hannover, Helsinki og New York. Det er første gang den vises i Skandinavia.

Til The New York Times i fjor forklarte van der Aa sin eklektiske tilnærming til musikken og det visuelle.

– En hel generasjon av lyttere har Spotify-spillelister som beveger seg fra Bach til Beyoncé, fra Radiohead til Ligeti, sa van der Aa, og la til:

– Jeg opplever at for mange unge lyttere eksisterer ikke disse sjangerlinjene lenger, heller ikke for meg. Derfor føles det veldig kunstig å opprettholde dem i mitt arbeid. Det samme gjelder den visuelle kulturen. Vi er omgitt av teknologi, det er DNA-et i vår tid. Derfor ville det være veldig rart om jeg ikke skulle bruke det, også i det jeg jobber med, sa van der Aa til The New York Times.

«Åpen og direkte»

«Blank Out» fra 2016 er skrevet for sopran (live), baryton (film), kammerkor (innspilt) og elektronisk musikk. Operaens libretto bygger på tekster av den sørafrikanske dikteren Ingrid Jonker.

– Det er en dypt rørende historie om en voksen mann som blir konfrontert med sin barndoms store traume. Michal van der Aa bruker musikk, nyutviklede teknikker og interaktiv 3D-film til å sette søkelyset på hvordan vi mennesker kan rekonstruere minner og forholde oss til traumatiske hendelser fra fortida, sier Tvete Vik.

I et intervju publisert på festivalens egen nettside tilbakeviser han at musikken hans er spesielt avantgardistisk. Han kaller den heller «åpen og direkte» og inspirert av pop, rock, jazz og world music.

– Blant «mitt publikum» er det mange som ikke er ny-musikk-folk, men de «connecter» og finner noe de liker. At musikken min i tillegg ofte har en visuell komponent, tiltaler mange og gjør den tilgjengelig på en annen måte. Det er rett og slett musikk som viser seg, bokstavelig talt, å appellere til mange. Det gjør meg både takknemlig og glad.

Sentral trondheimscellist

Flere andre verk av Michel van der Aa blir fremført under festivalen i slutten av september.

– Ikke noe slår levende musikk. En livekonsert er hver gang en unik der-og-da-opplevelse, som du deler sammen med andre. Samtidig er jeg blitt veldig glad i strømmetjenestene og bruker dem flittig. Teknologien har gitt oss direkte og enkel tilgang til et helt enormt og fantastisk musikkbibliotek. Det er en kilde til mange fine opplevelser, sier van der Aa i det samme intervjuet.

En av dem som skal være med å bidra til publikumsopplevelser fra scenen er cellist Fredrik Schøyen Sjølin. Trondhjemmeren, som nå gjør det sterkt som cellist i Danish String Quartet, har gått gradene i Trondheim kommunale kulturskole. Under festivalen skal han være solist med Trondheimsolistene i «Up-Close», et annet sentralt verk av van der Aa. Også her brukes video på en helt spesiell måte.

Komponist og fiolinist Bertil Palmar Johansen karakteriserer årets festivalkomponist som «en av de tre-fire virkelig skarpe og store komponister i sin generasjon i verden».

– Michel van der Aas musikk er som å få en «tusenmeter» rett i ansiktet. Han er en blendende lyskaster i samtidsmusikken, sier Johansen i pressemeldingen fra festivalen.

