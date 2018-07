Strøm av priser til trøndersk jazz

Sjokkerende for de fleste at Ingebrigtsen må gå

Jazzfestivalen i Molde viser at Jazzlinja i Trondheim stadig dominerer norsk jazz. Et stort flertall av de norske musikerne som er i aksjon under festivalen, har sin bakgrunn derfra.

De siste par dagene har folk fra Jazzlinja dessuten fått flere viktige priser. Den aller største prisen gikk til den unge pianisten og organisten Alf Hulbækmo. Han ble årets Jazzstipendiat.

Prisen er totalt verdt en million kroner og innebærer at han skal skrive ny musikk som blir urframført av Trondheim Jazzorkester under neste års festival. Han får lønn for strevet, men mye av pengene går med til å dekke kostnader rundt prosjektet.

Musikerforeldre

Hulbækmo kommer fra Tolga og har studert på Jazzlinja. Han er sønn av Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen, som begge er musikere. Også broren, trommeslageren Hans Hulbækmo, er en svært ettertraktet musiker.

Alf går delvis i foreldrenes fotspor når han skal komponere ny musikk til Jazzorkesteret. Han vil gjøre noe som er helt nytt for ensemblet og komponere kirkemusikk. Konserten neste år blir lagt til Molde Domkirke, der Jazzorkesteret aldri har spilt før.

Den andre store utmerkelsen til musikere fra Jazzlinja kom onsdag kveld. Da ble det klart at trioen I Like To Sleep ble kåret til årets unge jazzmusikere. I knallhard konkurranse med en rekke andre band gikk de til topps i konkurransen Jazzintro. Det betyr at de får en større lanseringspakke. De blir sendt ut på norgesturné og får et stipend på 150 000 kroner.

Regional talentpris til Hauge

Medlemmene i I Like To Sleep er Amund Storløkken Åse, vibrafon, Nicolas Leirtrø, barytongitar, og Øyvind Leite, trommer. Mange drar nok kjensel på etternavnet til førstnevnte. I likhet med Alf Hulbækmo er også han sønn av to anerkjente musikere, Tone Åse og Ståle Storløkken.

I tillegg til alt dette, har Siril Malmedal Hauge fra Sula fått prisen som årets regionale jazztalent. Også hun har bakgrunn fra Jazzlinja i Trondheim.